Державіаслужба розробила карантинні вимоги для аеропортів



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Українські аеропорти готуються до прийому пасажирів

Згідно з рекомендаціями, усі в аеропорту мають носити захисні маски: персонал і пасажири

Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо експлуатаційних заходів протидії розповсюдженню інфекції коронавірусу.

Серед основних — фізичне дистанціювання, захисні маски, альтернативна мобільна реєстрація та безконтактна посадка. Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

«Доступ до терміналів аеропорту має бути максимально обмежений для пасажирів, членів екіпажу та персоналу. Має бути запроваджене фізичне дистанціювання (1,5 метра між людьми), посилені гігієнічні процедури та прибирання. У місцях із високою концентрацією пасажирів мають бути вжиті заходи для запобігання черг», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, має бути запроваджено електронні альтернативи процесів, зокрема мобільна реєстрація, безконтактна посадка.

Згідно з рекомендаціями, усі в аеропорту мають носити захисні маски: персонал і пасажири. Персонал також має бути в захисних рукавичках.

Рекомендується проводити температурний скринінг пасажирам, які відлітають та прибувають у термінал.

Для доставки пасажирів до літаків Державіаслужба радить експлуатантам збільшити кількість автобусів.

До слова, напередодні у «Борисполі» підрахували збитки за час карантину.

Напередодні Кабінет міністрів України оприлюднив рішення про нове послаблення карантину з 5 червня. Документ, серед іншого, дозволяє відновити роботу ресторанів всередині приміщень та скасовує обов'язкову самоізоляцію українців, яким виповнилося 60 років.



