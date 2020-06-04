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    Державіаслужба розробила карантинні вимоги для аеропортів

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    Українські аеропорти готуються до прийому пасажирів&nbsp; - Державіаслужба розробила карантинні вимоги для аеропортів
    Українські аеропорти готуються до прийому пасажирів 

    Згідно з рекомендаціями, усі в аеропорту мають носити захисні маски: персонал і пасажири

    Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо експлуатаційних заходів протидії розповсюдженню інфекції коронавірусу.

    Серед основних — фізичне дистанціювання, захисні маски, альтернативна мобільна реєстрація та безконтактна посадка.  Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

    «Доступ до терміналів аеропорту має бути максимально обмежений для пасажирів, членів екіпажу та персоналу. Має бути запроваджене фізичне дистанціювання (1,5 метра між людьми), посилені гігієнічні процедури та прибирання. У місцях із високою концентрацією пасажирів мають бути вжиті заходи для запобігання черг», - йдеться у повідомленні.

    Окрім того, має бути запроваджено електронні альтернативи процесів, зокрема мобільна реєстрація, безконтактна посадка.

    Згідно з рекомендаціями, усі в аеропорту мають носити захисні маски: персонал і пасажири. Персонал також має бути в захисних рукавичках.

    Рекомендується проводити температурний скринінг пасажирам, які відлітають та прибувають у термінал.

    Для доставки пасажирів до літаків Державіаслужба радить експлуатантам збільшити кількість автобусів.

    До слова, напередодні у «Борисполі» підрахували збитки за час карантину.

    Напередодні Кабінет міністрів України оприлюднив рішення про нове послаблення карантину з 5 червня. Документ, серед іншого, дозволяє відновити роботу ресторанів всередині приміщень та скасовує обов'язкову самоізоляцію українців, яким виповнилося 60 років.


    Уряд також запускає авіасполучення: з 5 червня – внутрішнє, з 15 червня – міжнародне.
    аеропорт авіаперевезення карантин
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