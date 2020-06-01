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    Аеропорт «Київ» відновить рейси з 15 червня

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    Аеропорт &laquo;Київ&raquo; готується до відновлення роботи після карантину - Аеропорт «Київ» відновить рейси з 15 червня
    Аеропорт «Київ» готується до відновлення роботи після карантину

    Відновлюють рейси з аеропорту «Київ» авіакомпанії Belavia, LOT, WizzAir

    З 15 червня 2020 року відновлюються рейси з Міжнародного аеропорту «Київ» ім. І. Сікорського. Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

    Напередодні міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що з 15 червня відновлюється міжнародне і внутрішнє авіасполучення: «Ми відкриваємо напрямки за двох умов: перша - якщо країни відкриваються і для нас, друга - епідеміологічна ситуація покращилася».

    Про свою готовність відновити міжнародні рейси з 16 червня з аеропорту «Київ» повідомили авіакомпанії Belavia, LOT, WizzAir, рейс до Запоріжжя готова виконувати авіакомпанія «Мотор Січ» вже 15 червня.

    Напрямки за якими відновиться авіасполучення вже з 16 червня - Belavia Мінськ, LOT Варшава, WizzAir Біллунд (Данія), Афіни (Греція), Берлін (Німеччина), Вільнюс (Литва), Нюрнберг (Німеччина), Ларнака (Кіпр), Відень (Австрія) , Бремен (Німеччина), Рига (Латвія), Лісабон (Португалія), Ганновер (Німеччина), Гданськ (Польща).

    Детальніше про рейси можна дізнатися на онлайн-табло аеропорту.

    В аеропорту звертають увагу на те, що розклад авіарейсів в процесі підтвердження, інформація може змінюватися. «Тому стежте, будь ласка, за інформацією на онлайн-табло, а також стежте за повідомленнями авіакомпаній», - закликають пасажирів.

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