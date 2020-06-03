Опубліковано рішення уряду про послаблення карантину документ



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Постанова про ослаблення карантину запрацює з 5 червня

Кабінет міністрів України оприлюднив рішення про нове послаблення карантину з 5 червня. Документ, серед іншого, дозволяє відновити внутрішні перельоти та скасовує обов'язкову самоізоляцію українців, яким виповнилося 60 років.

Відповідну постанову опубліковано на урядовому порталі.

Зокрема, дозволяються перевезення в легкових авто до п'яти осіб з водієм включно (без урахування дітей до 14 років). Обмеження не поширюються на членів однієї родини.

Також врегульовано питання посилення карантину в регіонах, які не відповідають критеріям ослаблення. Зокрема, якщо регіон не відповідає їм протягом трьох днів поспіль, місцева комісія з надзвичайних ситуацій має терміново зібратися і на свій розсуд скасувати пом'якшення протиепідемічних заходів.

Дозволяються богослужіння в храмах за умови дотримання дистанції не менше 1,5 метри між парафіянами та не більше однієї особи на 5 кв. метрів.

Крім того, з 5 червня дозволяється:

внутрішні перельоти;

робота ресторанів (з дотриманням обмежень по дистанції між місцями для відвідувачів)

українцям старше 60 років не дотримуватись зобов'язань щодо самоізоляції.

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Нагадаємо, українцям послабили карантин з 5 червня.