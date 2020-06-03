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    Опубліковано рішення уряду про послаблення карантину

    документ
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    Опубліковано рішення уряду про послаблення карантину
    Фото: pixabay.com

    Постанова про ослаблення карантину запрацює з 5 червня

    Кабінет міністрів України оприлюднив рішення про нове послаблення карантину з 5 червня. Документ, серед іншого, дозволяє відновити внутрішні перельоти та скасовує обов'язкову самоізоляцію українців, яким виповнилося 60 років.

    Відповідну постанову опубліковано на урядовому порталі.

    Зокрема, дозволяються перевезення в легкових авто до п'яти осіб з водієм включно (без урахування дітей до 14 років). Обмеження не поширюються на членів однієї родини.

    Також врегульовано питання посилення карантину в регіонах, які не відповідають критеріям ослаблення. Зокрема, якщо регіон не відповідає їм протягом трьох днів поспіль, місцева комісія з надзвичайних ситуацій має терміново зібратися і на свій розсуд скасувати пом'якшення протиепідемічних заходів.

    Дозволяються богослужіння в храмах за умови дотримання дистанції не менше 1,5 метри між парафіянами та не більше однієї особи на 5 кв. метрів.

    Крім того, з 5 червня дозволяється:

    • внутрішні перельоти;
    • робота ресторанів (з дотриманням обмежень по дистанції між місцями для відвідувачів)
    • українцям старше 60 років не дотримуватись зобов'язань щодо самоізоляції.
    Для перегляду натисніть на документ

    Нагадаємо, українцям послабили карантин з 5 червня.

     Читайте також: Коронавірусна перекличка. Як з пандемією справляються сусіди України?
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