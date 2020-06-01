Карантин і нерівні умови з «Борисполем» можуть призвести до банкрутства аеропорту «Київ» у найближчі місяці, - ЗМІ



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Аеропорт «Київ» відновить рейси з 15 червня

Від початку карантину аеропорт «Київ» втратив увесь пасажиропотік і позбувся 92% доходів

Опинившись на межі банкрутства, Міжнародний аеропорт «Київ» заявив про нерівні умови в київському авіавузлі: аеропорт не може конкурувати з «Борисполем». Про це пише Gazeta.ua.

Одразу дві авіакомпанії – Pegasus Airlines і SkyUp – перейшли з аеропорту «Київ» у «Бориспіль», у результаті чого пасажиропотік за перші два місяці 2020 року зменшився на 17,4%. «Він (аеропорт «Бориспіль». – Ред.) традиційно запропонував перевізникам нижчі ставки обслуговування та вийшов із конкурентної боротьби за пасажира переможцем», - йдеться в тексті.

Від початку карантину аеропорт «Київ» втратив увесь пасажиропотік і позбувся 92% доходів. Зараз з аеропорту здійснюється тільки поштовий і кілька бізнес-рейсів. Водночас «Бориспіль» одноосібно виконує всі гуманітарні та вантажні, а також переважну більшість бізнес-рейсів: «Київ» просив розподілити цей обсяг хоча б у співвідношенні 30% на 70%».

Оскільки закриті пункти пропуску, а сам аеропорт «Київ» продовжує працювати, йому доводиться утримувати інфраструктуру, термінали, забезпечувати безпеку польотів. Втративши весь дохід, аеропорт зміг скоротити витрати тільки на 40%. Крім того, на відміну від аеропорту «Бориспіль», МА «Київ» не отримав зменшення відрахувань до бюджетів на 60%. Хоч він і несе більше податкове навантаження: з квітня аеропорт повинен заплатити 3,5 млн грн податку на землю та нерухомість. «Розмір земельного податку для приміського «Борисполя» і МА «Київ», розташованого за 7 км від центра міста, відрізняється кратно», - йдеться у статті.

Кілька років аеропорт наполягає на рівних для всіх аеропортів мінімальних ставках на авіаційне обслуговування. Щоб авіакомпанії виконували рейси з якогось конкретного аеропорту, той надає знижки. До пандемії великі аеропорти могли дозволити собі демпінг. У МА «Київ» закликають зафіксувати ставки не нижче як 10 доларів за зліт/посадку за 1 тонну злітної маси, 10 доларів пасажирського збору і 3 долари за авіаційну безпеку за одного пасажира, що вилетів. «Наявність таких правил дасть змогу підприємствам компенсувати їхні втрати та поставить усіх гравців авіаційного ринку в рівні умови, унеможливить демпінгові маніпуляції», – цитує газета Олега Левченка, гендиректора компанії «Мастер-Авіа», яка управляє аеропортом.

Нагадаємо, в інтерв'ю Левченко заявив, що без фінансової та регуляторної допомоги держави аеропорт «Київ» збанкрутує впродовж найближчих місяців. Підприємство двічі зверталося до Офісу президента і Кабміну по фінансову допомогу, а також із закликами створити рівні умови для всіх аеропортів і гарантувати економічну конкуренцію. Реакції на звернення не було.