Оприлюднено нові правила роботи ресторанів: що заборонено
Нові правила роботи ресторанів і кафе оприлюднив Кабмін 4 червня
Відвідувачам заборонять входити до закладу без супроводу працівника ресторану
МОЗ опублікувало нові правила роботи ресторанів, які набудуть чинності в рамках ослаблення карантину з 5 червня. Документ оприлюднила прес-служба МОЗ у четвер, 4 червня.
Зокрема, з 5 червня запрацюють такі правила:
- обов'язковий температурний скринінг всіх співробітників перед початком роботи. Якщо температура тіла перевищує 37,2, такий працівник до роботи не допускається;
- на вході в заклад або поруч з місцем видачі замовлень повинно бути організовано місце для обробки рук антисептиком;
- біля місць скупчення людей повинна бути нанесена розмітка на підлозі, щоб відвідувачі в черзі дотримувалися відстані не менше 1,5 метра;
- відстань не менше ніж 1,5 метра між сусідніми столиками і розміщення не більше чотирьох осіб за одним столом (без урахування дітей до 14 років);
- меню розміщується на вході для безконтактного ознайомлення, або воно повинно бути зроблено з такого матеріалу, який дозволить його продезінфікувати. Дозволяється видача одноразових меню з їх подальшою утилізацією;
- видача замовлень у багаторазовому посуді допускається тільки в тому випадку, якщо її потім можна помити при високій температурі в посудомийній машині;
- прилади повинні бути в індивідуальних упаковках.
При цьому в ресторанах і кафе заборонять:
- самостійний вхід відвідувачів до закладу без супроводу працівника ресторану;
- функціонування дитячих кімнат;
- проведення свят, банкетів, майстер-класів, публічний заходів за участю понад 10 осіб;
- приготування їжі на відкритих кухнях;
- функціонування зон самообслуговування;
- очікування в черзі (в тому числі і в санвузли) в приміщеннях ресторану.
У свою чергу, адміністрація закладу повинна забезпечити:
- постійна наявність рідкого мила, антисептиків і паперових рушників у санвузлах. Використання багаторазових рушників заборонено;
- вологе прибирання виробничих приміщень і поверхонь на літніх майданчиках, місць контактів рук клієнтів і працівників не рідше ніж кожні дві години, а також перед початком і в кінці зміни;
- централізований збір використаних засобів індивідуального захисту і паперових серветок в окремі урни з їх подальшою утилізацією.
Тоді як відвідувачі повинні дотримуватися таких правил:
- обробити руки антисептиком перед входом на територію закладу;
- дотримуватися соціальної дистанції в 1,5 метра;
- заходити і пересуватися по території установи в масці, що прикриває ніс і рот, у той же час сидіти за столом можна без маски.
Напередодні Кабінет міністрів України оприлюднив рішення про нове послаблення карантину з 5 червня. Документ, серед іншого, дозволяє відновити роботу ресторанів всередині приміщень та скасовує обов'язкову самоізоляцію українців, яким виповнилося 60 років.
Уряд також запускає авіасполучення: з 5 червня – внутрішнє, з 15 червня – міжнародне.
Читайте також: Коронавірусна статистика в Україні. Хто бреше?