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    Оприлюднено нові правила роботи ресторанів: що заборонено

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    Нові правила роботи ресторанів і кафе оприлюднив Кабмін 4 червня&nbsp; - Оприлюднено нові правила роботи ресторанів: що заборонено
    Нові правила роботи ресторанів і кафе оприлюднив Кабмін 4 червня 

    Відвідувачам заборонять входити до закладу без супроводу працівника ресторану

    МОЗ опублікувало нові правила роботи ресторанів, які набудуть чинності в рамках ослаблення карантину з 5 червня. Документ оприлюднила прес-служба МОЗ у четвер, 4 червня.

    Зокрема, з 5 червня запрацюють такі правила: 

    • обов'язковий температурний скринінг всіх співробітників перед початком роботи. Якщо температура тіла перевищує 37,2, такий працівник до роботи не допускається;
    • на вході в заклад або поруч з місцем видачі замовлень повинно бути організовано місце для обробки рук антисептиком;
    • біля місць скупчення людей повинна бути нанесена розмітка на підлозі, щоб відвідувачі в черзі дотримувалися відстані не менше 1,5 метра;
    • відстань не менше ніж 1,5 метра між сусідніми столиками і розміщення не більше чотирьох осіб за одним столом (без урахування дітей до 14 років);
    • меню розміщується на вході для безконтактного ознайомлення, або воно повинно бути зроблено з такого матеріалу, який дозволить його продезінфікувати. Дозволяється видача одноразових меню з їх подальшою утилізацією;
    • видача замовлень у багаторазовому посуді допускається тільки в тому випадку, якщо її потім можна помити при високій температурі в посудомийній машині;
    • прилади повинні бути в індивідуальних упаковках. 

    При цьому в ресторанах і кафе заборонять: 

    • самостійний вхід відвідувачів до закладу без супроводу працівника ресторану;
    • функціонування дитячих кімнат;
    • проведення свят, банкетів, майстер-класів, публічний заходів за участю понад 10 осіб;
    • приготування їжі на відкритих кухнях;
    • функціонування зон самообслуговування;
    • очікування в черзі (в тому числі і в санвузли) в приміщеннях ресторану. 

    У свою чергу, адміністрація закладу повинна забезпечити: 

    • постійна наявність рідкого мила, антисептиків і паперових рушників у санвузлах. Використання багаторазових рушників заборонено;
    • вологе прибирання виробничих приміщень і поверхонь на літніх майданчиках, місць контактів рук клієнтів і працівників не рідше ніж кожні дві години, а також перед початком і в кінці зміни;
    • централізований збір використаних засобів індивідуального захисту і паперових серветок в окремі урни з їх подальшою утилізацією. 

    Тоді як відвідувачі повинні дотримуватися таких правил: 

    • обробити руки антисептиком перед входом на територію закладу;
    • дотримуватися соціальної дистанції в 1,5 метра;
    • заходити і пересуватися по території установи в масці, що прикриває ніс і рот, у той же час сидіти за столом можна без маски.
    Напередодні Кабінет міністрів України оприлюднив рішення про нове послаблення карантину з 5 червня. Документ, серед іншого, дозволяє відновити роботу ресторанів всередині приміщень та скасовує обов'язкову самоізоляцію українців, яким виповнилося 60 років.

    Уряд також запускає авіасполучення: з 5 червня – внутрішнє, з 15 червня – міжнародне.

     

    здоров'я ресторан карантин уряд
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