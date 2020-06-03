У «Борисполі» підрахували збитки за час карантину



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Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

Аеропорт функціонує на 5% від своїх потужностей

Через карантину у міжнародному аеропорту «Бориспіль» кількість рейсів зменшилась на 94,3% у порівнянні з минулим роком. Аеропорт втрачає близько 330 млн грн щомісяця. Про це повідомили в адміністрації Держпідприємства МА «Бориспіль».

Так, у період карантину аеропорт міг займатись лише вантажними перевезеннями, бізнес- та спецрейсами. Це суттєво знизило прибутки підприємства та змусило відправити на простій тисячі співробітників.

«З 4,5 тисячі співробітників ДП МА «Бориспіль» 4 тисячі перебувають у стані вимушеного простою, тобто отримують дві третини від базового окладу. Заборгованостей по зарплаті перед працівниками ДП МА «Бориспіль» немає, скорочення персоналу в період карантину не проводилось», - розповіли УНН в адміністрації аеропорту.

Так, кількість залученого до роботи в аеропорту персоналу змінюється, в залежності від кількості рейсів в добовому плані польотів, а також від необхідності виконувати регламентні роботи.

«Цілодобово чергує аварійно-рятувальна команда, яка необхідна за технологічними нормами, працює вантажний термінал, а також забезпечується охорона та утримання території», — повідомили в аеропорту.

Суттєво, у порівнянні з квітнем 2019 року, зменшилась кількість рейсів - на 94,3%.

«У квітні 2019 року доходи аеропорту складали 380 млн грн, у квітні 2020 року - 50 млн грн. Таким чином, аеропорт втрачає близько 330 млн грн щомісячно. Підприємство функціонує на 5% від своїх потужностей», - резюмували у підприємстві.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт «Київ» заявив, що без підтримки держави аеропорт збанкрутує. Порівняно з весною минулого року, його доходи скоротилися в 10 разів.

Як повідомлялося, уряд послаблює карантин і запускає авіасполучення: з 5 червня – внутрішнє, з 15 червня – міжнародне.