Державна зрада. «Європейська солідарність» вимагає порушити справу щодо Фокіна



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Вітольд Фокін заявив, що досі не бачить доказів війни з Росією

Фокін відверто працює на країну-агресора, а не на мирне врегулювання, заявила депутатка Ірина Геращенко

Партія «Європейська Солідарність» звертається до СБУ і Держбюро розслідувань з вимогою негайно відкрити кримінальне провадження за фактом державної зради щодо члена української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна.

Про це у Facebook повідомила співголова фракції, уповноважена президента України з питань мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях (2014-2019 рр) Ірина Геращенко.

Вона зазначила, що Фокін відверто працює на країну-агресора, а не на мирне врегулювання.

«З подивом читаю заяви «слуг», що, мовляв, бздури Фокіна – це його особисті бздури, а не офіційна позиція влади. Це неправда. В ТКГ немає особистих бздур, переговорники перед кожним засіданням ТКГ отримують директиви. Під підпис. Від МЗС. Принаймні, так було в попередні роки, коли в переговорну групу входили не клоуни. А МЗС супроводжувала процес, в не грала в страуса», – зауважила Геращенко.

«До речі, де заяви МЗС по Фокіну? Як тепер нашим дипломатам в ООН, Раді Європи, на всіх майданчиках доводити факт російської присутності, якщо офіційні переговорники її не помічають? Немає і реакції самого Зеленського, отже, це і його позиція», – переконана Ірина Геращенко.

«Є реакція Авакова. Але заяви у фб – це доля опозиції. Силові і спеціальні стуктури, якщо вони ще існують в країні, мають негайно порушити кримінальну справу за статтею 111 КК. Це державна зрада. Плювати на могили тисяч наших загиблих від рук російських окупантів воїнів – це зрада», – наголошує співголова фракції «Європейська солідарність».

Зазначимо, що комітет Ради ініціює звільнення Фокіна.

Нагадаємо, 29 вересня ВІтольд Фокін прибув до Верховної Ради, щоб взяти участь в засіданні комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування.

Приводом для цього стали його неоднозначні висловлювання з приводу врегулювання конфлікту на Донбасі.

Зокрема під час виступу на засіданні комітету Фокін порівняв Росію з ломом, проти якого «нема прийому».

Також Фокін заявив, що досі не бачить доказів війни з Росією. Він зазначив, що проти України воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за підтримки Російської Федерації.

Раніше Фокін вже вибачився за «повстанців» на Донбасі.

21 вересня Фокін в ефірі програми «Персона ґрата» на «UA: Українське радіо» зазначив, що можна використати мандат Ради безпеки ООН і сформувати «міжнародний тимчасовий уряд» на непідконтрольних Україні територіях Донбасу для проведення там місцевих виборів.