Фокін каже, що досі не бачить доказів війни з Росією



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Вітольд Фокін представляє Україну на переговорах щодо Донбасу Фото: Укрінформ

Фокін прибув до Ради, щоби пояснити свої попередні скандальні заяви щодо Донбасу

Заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі у Мінську Вітольд Фокін заявив, що поки не бачить доказів того, що на Донбасі ведеться війна між Україною та Росією.

Про це Фокін заявив на засіданні комітету Верховної Ради з державного будівництва.

«Я не політик. Зробити якесь визначення цього я не можу. Бо жодного підтвердження того, що там війна між Україною та Росією, поки що не бачив», - сказав Фокін.

Проте він зазначив, що проти України воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за підтримки Російської Федерації.

Фокін прийшов на засідання комітету на запрошення депутатів, які хотіли поставити йому питання через заяви про амністію та особливий статус Донбасу.

Раніше Фокін вже вибачився за «повстанців» на Донбасі.

21 вересня Фокін в ефірі програми «Персона ґрата» на «UA: Українське радіо» зазначив, що можна використати мандат Ради безпеки ООН і сформувати «міжнародний тимчасовий уряд» на непідконтрольних Україні територіях Донбасу для проведення там місцевих виборів.

Фокін зазначив, що Росія раніше погодилася на такий спосіб руху до миру, але сказала, що військовий контингент ООН має бути зосереджений тільки на нинішній лінії розмежування на Донбасі. «Звісно, з цим погодитися не можна. Потрібно або такий самий контингент розташувати на кордоні з Росією, щоб припинити звідти допомогу повстанцям, або на всій території. Зрештою, в Мінських угодах написано, що можна зосередити ці війська ООН на лінії розмежування і на території, на якій відбуватимуться вибори», - сказав в він.