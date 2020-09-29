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    Фокін порівняв Росію з ломом, проти якого «нема прийому»

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    Перший заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін - Фокін порівняв Росію з ломом, проти якого «нема прийому»
    Перший заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін

    Український переговорник Фокін стверджує, що РФ вимагає «саме те, що записано в Мінських домовленостях»

    Перший заступник голови української делегації в ТКГ щодо Донбасу Вітольд Фокін, коментуючи вимоги Росії у врегулюванні конфлікту, заявив, що «проти лому — немає прийому».

    Про це він сказав на засіданні комітету Верховної Ради з питань місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

    «Росія вимагає те, що саме записано в Мінських домовленостях - провести вибори і тут, вибачте, проти лому - нема прийому», - сказав Фокін.

    Також Фокін заявив, що досі не бачить доказів війни з Росією. Він зазначив, що проти України воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за підтримки Російської Федерації.

    Нагадаємо, що у вівторок, 29 вересня заступник голови української делегації в ТКГ Вітольд Фокін прибув до Верховної Ради, щоб взяти участь в засіданні комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування.

    Приводом для цього стали його неоднозначні висловлювання з приводу врегулювання конфлікту на Донбасі.

    Раніше Фокін вже вибачився за «повстанців» на Донбасі

    21 вересня Фокін в ефірі програми «Персона ґрата» на «UA: Українське радіо» зазначив, що можна використати мандат Ради безпеки ООН і сформувати «міжнародний тимчасовий уряд» на непідконтрольних Україні територіях Донбасу для проведення там місцевих виборів.

    Росія бойовики на Донбасі Донбас війна Вітольд Фокін
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