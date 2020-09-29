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    Комітет Ради ініціює звільнення Фокіна

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    <span>У&nbsp;Раді вимагають відставки Вітольда Фокіна</span> - Комітет Ради ініціює звільнення Фокіна
    У Раді вимагають відставки Вітольда Фокіна

    У постанові міститься заклик до Зеленського засудити висловлювання та дії Фокіна і припинити його участь у ТКГ

    Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування пропонує президенту України Володимиру Зеленському засудити висловлювання та дії першого заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна і припинити його участь у роботі делегації.

    «Верховна Рада звертається до президента України, керівника Ради національної безпеки і оборони Володимира Зеленського із закликом... засудити висловлювання і дії першого заступника голови делегації України в Тристоронній контактній групі Фокіна Вітольда Павловича і припинити його перебування у складі... делегації», - йдеться в проєкті постанови.

    У постанові також зазначається, що Верховна Рада висловлює глибоке занепокоєння системними, цілеспрямованими й такими, які ставлять під загрозу державний суверенітет і національну безпеку, висловлювання і дії окремих членів делегації України для участі в Тристоронній контактній групі, зокрема першого заступника голови делегації Фокіна.

    Нагадаємо, 29 вересня ВІтольд Фокін прибув до Верховної Ради, щоб взяти участь в засіданні комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування.

    Приводом для цього стали його неоднозначні висловлювання з приводу врегулювання конфлікту на Донбасі.

    Зокрема під час виступу на засіданні комітету Фокін порівняв Росію з ломом, проти якого «нема прийому».

    Також Фокін заявив, що досі не бачить доказів війни з Росією. Він зазначив, що проти України воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за підтримки Російської Федерації.

    Раніше Фокін вже вибачився за «повстанців» на Донбасі

    21 вересня Фокін в ефірі програми «Персона ґрата» на «UA: Українське радіо» зазначив, що можна використати мандат Ради безпеки ООН і сформувати «міжнародний тимчасовий уряд» на непідконтрольних Україні територіях Донбасу для проведення там місцевих виборів.

     

    бойовики на Донбасі Верховна Рада звільнення Вітольд Фокін
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