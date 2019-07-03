Путін призупинив участь Росії у ракетному договорі зі США



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У жовтні 2018 року президент США Дональд Трамп заявив, що Росія порушує умови Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД)

Президент РФ Володимир Путін підписав закон про призупинення участі Росії в Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД).

Закон передбачає, що рішення про відновлення дії договору буде приймати президент Путін. Документ вже набув чинності.

Путін вніс цей закон в Держдуму 30 травня. Депутати прийняли його 16 червня, Рада Федерації - 26 червня.

Договір про РСМД лідери США і Радянського Союзу підписали в грудні 1988 року. Угода передбачала ліквідацію балістичних і крилатих ракет наземного базування середньої дальності (від 1000 до 5500 км) і меншої дальності (від 500 до 1000 км).

У жовтні 2018 року президент США Дональд Трамп заявив, що Росія порушує умови договору, в цій ситуації угода Америці невигідна, і він має намір вивести країну з ДРСМД. У грудні держсекретар Майк Помпео дав Москві 60 днів на усунення порушення шляхом модифікації або знищення ракети 9М729, до параметрів якої у Вашингтона були претензії.

Російські військові порушення договору заперечували.

Потім Білий дім оголосив, що США призупинять участь в ДРСМД 2 лютого, а через півроку остаточно вийдуть з угоди, якщо Росія не повернеться до його дотримання. 2 лютого Путін заявив, що відповідь Росії на вихід США з ДРСМД буде дзеркальною, і Москва почне підготовку до розробки нових видів ракет.

Нагадаємо, постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив, що Росія, порушивши Будапештський меморандум, зруйнувала всю безпекову систему ООН і тепер розвиває інфраструктуру для розміщення ядерної зброї в окупованому Криму, створюючи загрози Європейському континенту та світу.

Джерело: Интерфакс