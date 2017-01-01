Держдеп США озвучив масштаби допомоги НАБУ
- Сьогодні, 11:33
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Професіонали правоохоронних органів США увійшли до НАБУ
Сполучені Штати Америки допомогли Національному антикорупційному бюро України відкрити 333 кримінальні провадження, винести 207 повідомлень про підозру, а також 108 обвинувачень у корупційних справах в Україні. Про це йдеться у повідомленні Державного департаменту США.
«Професіонали правоохоронних органів США увійшли до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), щоб сприяти нарощуванню спроможності до боротьби з корупцією та відшкодування активів та посилити загальні антикорупційні зусилля України. Підтримка США сприяла відкриттю 333 кримінальних справ, 207 повідомлень про підозри та завершенню 108 звинувачень у справах, пов'язаних з корупцією. Поточна програма буде продовжувати будувати ці досягнення», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що зовнішня допомога Штатів загалом принесла Україні 1,3 мільярда доларів, а також сприяла відшкодуванню тих збитків країні, що були нанесені попередньою владою, а саме повернення вкрадених 3,24 мільярди доларів.
У Держдепі додали, що фінансують громадянське суспільство та суспільні інститути у сфері енергетики, що допомагає збирати, обробляти та аналізувати інформацію енергетичного змісту. Це робиться через Інноваційний фонд фіскальної прозорості.
Така допомога надається Штатами з кінця 2013 року.
Нагадаємо, в неділю генпрокурор Юрій Луценко заявив, що «весь апарат агентів НАБУ є поза законом», а під час роботи вони використовують незаконні методи провокації та контрабандну техніку.
Також генпрокурор звинуватив директора НАБУ Артема Ситника в незаконній діяльності ФБР на території України.
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Джерело: ТСН