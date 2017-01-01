Луценко про війну Генпрокуратури з НАБУ: це міф

Луценко нагадав, що є співавтором закону про НАБУ

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав міфом «війну» між Генеральною прокуратурою України та Національним антикорупційним бюро України. Про це він сьогодні заявив під час виступу у Верховній Раді. «Я хотів би спростувати запущений прес-службою НАБУ міф про війну між ГПУ та Національним антикорупційним бюро.



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Генпрокурор Юрій Луценко і директор НАБУ Артем Ситник

Луценко нагадав, що є співавтором закону про НАБУ

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав міфом «війну» між Генеральною прокуратурою України та Національним антикорупційним бюро України. Про це він сьогодні заявив під час виступу у Верховній Раді.

«Я хотів би спростувати запущений прес-службою НАБУ міф про війну між ГПУ та Національним антикорупційним бюро. Я з цифрами на руках хочу твердо заявити, що я, Луценко Юрій Віталійович, як один зі співавторів закону про НАБУ та інші антикорупційні закони, на своїй посаді робив, роблю і буду робити все, щоб всі правоохоронні органи працювали ефективно у протистоянні корупції та злочинності», - сказав Луценко.

Також генпрокурор наголосив, потрібно припинити «подальше продовження практики НАБУ першими відкривати вогонь з дискредитації будь-кого, хто сміє ставити запитання про законність діяльності цієї структури».

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура України викликала агентів Національного антикорупційного бюро на допит.

Нагадаємо, в неділю генпрокурор Юрій Луценко заявив, що «весь апарат агентів НАБУ є поза законом», а під час роботи вони використовують незаконні методи провокації та контрабандну техніку.

Також генпрокурор звинуватив директора НАБУ Артема Ситника в незаконній діяльності ФБР на території України.

Раніше повідомлялося, що співробітники Генеральної прокуратури України, які провели обшук в агента НАБУ Катерини у «справі Пімахової», знайшли у жінки три будинки в Конча-Заспі, два автомобілі Porsche, один Lexus та один Maserati.

Після цього керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник спростував інформацію про начебто наявність дорогої нерухомості та автомобілів в «агента Катерини».

Нагадаємо, 29 листопада стало відомо про затримання агента НАБУ співробітниками СБУ, які отримали відповідний дозвіл від ГПУ. Йдеться про передачу 15 тисяч доларів Діні Пімаховій, першій заступниці голови Державної міграційної служби. У ДМС заявили, що «впродовж декількох місяців агент НАБУ, син колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Боярського, виконуючи незаконні вказівки окремих керівників НАБУ, неодноразово намагався спровокувати Діну Пімахову, пропонуючи великі суми хабарів за прийняття нею незаконних рішень щодо легалізації в Україні громадян В'єтнаму та Ірану, яких навіть не існувало в реальності».

У НАБУ дії СБУ та ГПУ назвали «диверсією». Згідно з повідомленням, її суть полягає у тому, що посадові особи СБУ, нібито використавши інформацію, яка стала їм відома в процесі виконання службових обов'язків (здійснення прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ) «не просто розкрили цю інформації одному з об'єктів негласних слідчих дій, звівши нанівець піврічну роботи детективів НАБУ, а й завербували цю особу для подальшого незаконного тиску та кримінального переслідування працівників Національного бюро».

Про подробиці справи читайте в матеріалі «Главкома» «Фатальна брюнетка та сім детективів. Усі деталі гучного антикорупційного скандалу»

Джерело: УНН