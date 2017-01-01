НАБУ: За два роки суди винесли лише 18 вироків топ-чиновникам
- Сьогодні, 17:32
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У антикорупційному бюро жаліються, що суди не поспішають із розглядом справ, розслідованих НАБУ
За два роки роботи Національного антикорупційного бюро України суди винесли лише 18 вироків щодо топ-чиновників. Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ на сторінці в Facebook.
Відзначається, що за два роки НАБУ розслідувало близько 500 кримінальних справ, за якими в якості підозрюваних проходять майже 300 осіб, і передало в суди сотні обвинувальних актів.
«Однак суди не поспішають з розглядом справ - поки винесені вироки стосовно лише 18 осіб», - йдеться в повідомленні.
У НАБУ також додали, що відсутність вироків не дозволяє стягнути на користь держави кошти, арештовані в рамках розслідувань, і компенсувати завдані збитки.
«Проблему з затягуванням судових розглядів можна вирішити створенням Вищого антикорупційного суду», - підкреслили в НАБУ.