Держкомтелерадіо ініціює запровадження санкцій проти 35 російських видавництв



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Станом на 15 серпня 2018 року до переліку внесені 192 видання, випущені 35 російськими видавництвами

Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення вніс на розгляд Кабінету міністрів проект розпорядження про застосування санкцій до російських видавництв, що продукують і поширюють продукцію антиукраїнського змісту.

Як повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо, за результатами трирічного моніторингу склали перелік книжкових видань, «зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини».

Станом на 15 серпня 2018 року до переліку внесені 192 видання, випущені 35 російськими видавництвами, нагадали в Держкомтелерадіо.

«Санкції стосуватимуться російських видавництв, в діяльності яких випуск літератури антиукраїнського змісту посідає помітне місце і носить систематичний характер. Ці видавці свідомо укладають договори з «творцями» текстів, що спрямовані на розпалювання міжетнічної, релігійної ворожнечі, пропагують насильство і вчинення терористичних актів проти України. Така «література» є складовою гібридної війни, яку веде проти України Росія. І їй треба давати гідну відсіч», – заявив перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак.

За його словами, у разі якщо розпорядження ухвалять, це приведе до значного скорочення імпорту видавничої продукції із «території держави-агресора». Вивільнені ринкові ніші відкриють нові можливості для українських видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, додав Червак.

Проект розпорядження передбачає винести питання про застосування до визначених юридичних осіб персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.