Держзрада: Офіс генпрокурора розслідує вояж Медведчука і компанії до Москви



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Президент Росії Володимир Путін та один з лідерів «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук у Москві, 10 березня 2020 року

Групі нардепів загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої

Офіс генерального прокурора України відкрив кримінальне провадження за фактом поїздки до Москви представників «Опозиційної платформи – За життя».

Як пояснили в Офісі генпрокурора у відповідь на запит «Радіо Свобода», таке рішення ухвалили на виконання постанови Печерського районного суду, який задовольнив скаргу народної депутатки від «Голосу» Соломії Бобровської і зобов’язав уповноважених осіб Офісу генерального прокурора внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення.

Кримінальне провадження відкрили за статтею про державну зраду, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

«На виконання ухвали суду до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111 КК України, за фактом поїздки народними депутатами України 10.03.2020 до Москви і переговорів з депутатами Державної думи Російської Федерації щодо врегулювання конфлікту на Донбасі», – заявили в Офісі генерального прокурора.

Нагадаємо, 25 травня народна депутатка від «Голосу» Соломія Бобровська заявила, що Печерський районний суд зобов’язав Офіс генерального прокурора внести відомості щодо вчинення представниками ОПЗЖ державної зради.

«Сподіваюсь, всі пам’ятають, як ОПЗЖ катались в Москву на особисті зустрічі з Путіним і депутатами Думи? Ну, от, за 24 години очікуємо від ОГП номер провадження. Ну, і, звісно, ефективного розслідування», – заявляла Бобровська.

Нагадаємо, у березні делегація українських народних депутатів від «Опозиційної платформи – За життя» зустрілася з депутатами Державної думи Росії в Москві.