У Медведчука пояснили, як Оксана Марченко стала власницею телеканалів 1+1 та ТЕТ



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Оксана Марченко володіє 8,22% акцій телеканалу «1+1»

Адвокат Ігор Кириленко зазначив, що дружина Медведчука справді володіє часткою акцій телеканалів «1+1» і «ТЕТ»

Ряд ЗМІ звернувся до пресслужби Віктора Медведчука за коментарем з приводу даних, внесених ним до декларації і які стосуються володіння його дружиною, Оксаною Марченко, фірмами, пов'язаними з телеканалом «1+1».

Адвокат Ігор Кириленко, який представляє інтереси Віктора Медведчука, повідомив з цього приводу наступне.

«Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Гармонія », власником якого до березня 2016 року був Віктор Медведчук, а в березні 2016 го стала Оксана Марченко, в січні 2012 року придбало за ліцензією Національного банку України 100% акцій кіпрської компанії« Бересінтіо Інвестментс Лтд».

У лютому 2012 року компанія «Бересінтіо Інвестментс Лтд» купила у компанії «Інвесіс Інвестментс Лтд» 100% акцій компанії «Ларома Венчуріз Лтд», яка володіла і продовжує володіти по сьогоднішній день 33,33% акцій компанії «Болвік Венчуріз Лтд». А компанія «Болвік Венчуріз Лтд» володіє 49,999% акцій компанії «Алстром Бізнес Корп.», Яка, в свою чергу, володіє частками телеканалу «1+1» і телеканалу «ТЕТ».

Надалі власником 100% акцій компанії «Ларома Венчуріз Лтд» стала компанія «Селкорівія Венчерс Лтд», яка належить Оксані Марченко», – пояснив адвокат.

Кириленко підсумував, що, виходячи з викладеного, Оксана Марченко володіє 8,22% акцій телеканалу «1+1» і 8,17% акцій телеканалу «ТЕТ».

Раніше програма «Схеми: корупція в деталях» повідомила, що голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук вказав у своїй майновій декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1».

Відповідно до інформації, яку вказав Медведчук у своїй майновій декларації, його дружина Оксана Марченко – кінцева бенефіціарна власниця компанії Bolvik Ventures Ltd із Британських Віргінських островів. Ця фірма через ланцюжок інших компаній має у власності 24,66% у ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1».

У компанії «1+1 media» відреагувала на оприлюднену інформацію, що кум Путіна Віктор Медведчук задекларував частку в телеканалі 1+1. У медіагрупі завили, що вперше про це чують.

Нагадаємо, як першим повідомив «Главком», Медведчук задекларував мільйони прибутків, антикварні книги та сотні ікон. Зокрема, фрагмент друкованої Біблії Гутенберга 1455 року.

Зазначимо, що народний депутат від «Опозиційного платформи - За життя» Віктор Медведчук подав електронну декларацію за 2019 з доходами на 61,6 млн грн.