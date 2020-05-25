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    Політика

    Суд зобов’язав прокуратуру відкрити справу про держзраду представників ОПЗЖ

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    Зустріч делегації народних депутатів від &laquo;Опозиційної платформи &ndash; За життя&raquo; з депутатами Державної думи Росії в Москві у березні - Суд зобов’язав прокуратуру відкрити справу про держзраду представників ОПЗЖ
    Зустріч делегації народних депутатів від «Опозиційної платформи – За життя» з депутатами Державної думи Росії в Москві у березні

    «За 24 години очікуємо від Офісу генерального прокурора номер провадження», – нардеп

    Печерський районний суд Києва зобов'язав Офіс генерального прокурора внести відомості щодо вчинення представниками «Опозиційної платформи – за життя» державної зради через їхній візит до Держдуми РФ у березні.

    Про це повідомила депутат із фракції «Голос» Соломія Бобровська у Facebook.

    «Печерський районний суд зобов'язав Офіс генерального прокурора внести відомості щодо вчинення представниками ОПЗЖ державної зради. Сподіваюсь, всі пам'ятають, як ОПЗЖ катались в Москву на особисті зустрічі з Путіним і депутатами Думи» - написала Бобровська.

    Депутат зазначила, що слідча суддя в ухвалі зазначила, що наведені відомості «дійсно свідчать про ознаки злочину».

    Бобровська заявила, що за 24 години очікує від Офісу генерального прокурора номер провадження, а також ефективного розслідування.

    Нагадаємо, у березні делегація українських народних депутатів від «Опозиційної платформи – За життя» зустрілася з депутатами Державної думи Росії в Москві.

     

    Росія суд Офіс Генерального прокурора
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