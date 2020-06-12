Не лише медіабізнес: ЗМІ дізналися, що пов'язує Медведчука та Коломойського



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Кум Путіна Віктор Медведчук та олігарх Ігор Коломойський мають багато бізнес-зв'язків Колаж: Схеми

За інформацією програми «Схеми», Медведчук та Коломойський мають спільну власність в енергетиці, металургії, логістичному та медіабізнесі

Голова політради «Опозиційної платформи — За життя» і кум Путіна Віктор Медведчук та олігарх Ігор Коломойський мають спільну власність не лише в медіабізнесі, а й енергетичній сфері, металургійній промисловості та логістичному бізнесі.

Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях».

Енергетика. 88% акцій ПрАТ «Прикарпаттяобленерго», яке пов’язують зі сферою впливу Коломойського, записані на п’ять кіпрських фірм, кінцевим бенефіціаром яких є дружина Медведчука Оксана Марченко, вказують журналісти.

На ці ж кіпрські фірми записано 89% акцій ПрАТ «Львівобленерго», яке так само пов’язують із Коломойським. За розрахунками, частка родини Медведчука у власності цього акціонерного товариства може складати до 44% акцій енергокомпанії.

Понад 35% акцій ПАТ «Запоріжжяобленерго» записані на три кіпрські фірми. Народний депутат Медведчук задекларував, що його дружина є власницею двох з них — це вказує на те, що родина депутата могла сконцентрувати близько 12% акцій цього «Запоріжжяобленерго». Іншу фірму-власницю міноритарного пакету акцій обленерго, Bikontia Enteprises, у ЗМІ пов’язують із бізнесменом російського походження Костянтином Григоришиним та Ігорем Коломойським, додають «Схеми».

Металургія. Понад 91% акцій ПрАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» записані на п’ять кіпрських фірм. Контроль над заводом належить, зокрема, бізнес-групі «Приват». Віктор Медведчук вніс у декларацію фірми зі структури «Дніпроспецсталі». За підрахунками журналістів «Схем», родина Медведчука є кінцевим бенефіціаром щонайменше 17% акцій «Дніпроспецсталі».

Ще один металургійний завод, який поєднує Медведчука й Коломойського, — АТ «Запорізький завод феросплавів». Медведчук задекларував чотири з п’яти компаній-власників цього акціонерного товариства, які сукупно володіють 41% його акцій. П’ята компанія зі структури власності АТ «ЗЗФ» — це кіпрська фірма, яка, ймовірно, входить до складу умовної групи «Приват», зазначають «Схеми».

Логістика. В Одесі розташований великий логістичний комплекс, який спеціалізується на перевалці нафти і зрідженого газу. Його представляють чотири компанії, власниками яких є кіпрські фірми. У кожній із них має свою частку родина Медведчука. Сумарна частка родини народного депутата у компаніях Одеського перевалювального комплексу становить близько 10%, йдеться в розслідуванні.

Раніше програма «Схеми: корупція в деталях» повідомила, що голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» і кум президента Росії Путіна Віктор Медведчук вказав у своїй майновій декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1».

Відповідно до інформації, яку вказав Медведчук у своїй майновій декларації, його дружина Оксана Марченко – кінцева бенефіціарна власниця компанії Bolvik Ventures Ltd із Британських Віргінських островів. Ця фірма через ланцюжок інших компаній має у власності 24,66% у ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1».

У компанії «1+1 media» відреагувала на оприлюднену інформацію, що кум Путіна Віктор Медведчук задекларував частку в телеканалі 1+1. У медіагрупі завили, що вперше про це чують.

Згодом у Медведчука пояснили, як Оксана Марченко стала власницею телеканалів 1+1 та ТЕТ.

Нагадаємо, як першим повідомив «Главком», Медведчук задекларував мільйони прибутків, антикварні книги та сотні ікон. Зокрема, фрагмент друкованої Біблії Гутенберга 1455 року.

Зазначимо, що народний депутат від «Опозиційного платформи - За життя» Віктор Медведчук подав електронну декларацію за 2019 з доходами на 61,6 млн грн.