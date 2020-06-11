Політичний маразм. Українська партія привітала виборців з Днем Росії



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Привітання від імені «всіх українців, які виступають за відновлення співпраці і нормалізацію відносин з РФ» опубліковано на сайті «Опозиційної платформи – За життя»

У партії кума Путіна заявили, що «діалог і компроміси - ось шлях до миру і злагоди» між Україною та РФ

Політична партія «Опозиційна платформа – За життя» 11 червня оприлюднила привітання з прийдешнім Днем Росії.

Привітання від імені «всіх українців, які виступають за відновлення співпраці і нормалізацію відносин з Російською Федерацією» опубліковано на сайті проросійської політсили.

«Що б не говорив президент України Зеленський, але з Росією нас пов'язують не просто спільні кордони, а перш за все родинні зв'язки, тісно переплетені людські долі, духовні і культурні цінності, спільна історична спадщина, перемога у Великій Вітчизняній війні і пам'ять про цю Велику Перемогу, згуртувала наші народи на століття», – заявили у «Опозиційній платформі – За життя».

Також зазначається, що «всі спроби вбити клин між українцями і росіянами, розірвати відносини між нашими країнами зазнали фіаско».

«Українці втомилися від русофобської істерії, від політики ненависті і прекрасно розуміють, що сьогодні Україна як ніколи потребує розвитку діалогу з Росією…», – додали у політсилі.

У партії кума Путіна Віктора Медведчука також заявили, що «діалог і компроміси - ось шлях до миру і злагоди, відновлення добросусідських відносин між нашими країнами, добробуту наших народів».

До слова, соратник Медведчука хоче скасувати заборону на «георгіївську стрічку».

Нагадаємо, у березні делегація українських народних депутатів від «Опозиційної платформи – За життя» зустрілася з депутатами Державної думи Росії в Москві.

Раніше представляючи у Страсбурзі свій «план врегулювання» на Донбасі, народний депутат від фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук, який є кумом російського президента Володимира Путіна, практично повторив слова Путіна про мирні переговори. За словами політика, мир на Сході України встановити «можна тільки в результаті... прямого діалогу... Києва з Донецьком, з Луганськом і з Москвою». Медведчук також заявив, що його партія пропонує «надати автономію Донбасу, і автономію в складі України».