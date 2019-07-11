Коли лісовий сектор стане локомотивом економіки

Менеджмент державних лісогосподарських підприємств має отримати більше повноважень щодо вибору контрагентів та диверсифікації виробничо-господарської діяльності

9 липня 2019 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про деякі заходи щодо збереження лісів та раціонального використання лісових ресурсів», що фактично означає початок трансформації національної лісової політики вже в умовах нового політичного циклу. Цим Указом гарант продемонстрував, що лісове господарство не буде на другорядному плані в спектрі пріоритетів державної політики.

Для Поліського (Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська та Чернігівська області) та Карпатського (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області) економічних районів лісовий сектор економіки, який охоплює лісове господарство та деревообробку, виступає одним з основних видів діяльності, який за суттєвого збільшення інвестиційних вливань здатен забезпечити принципово іншу якість соціально-економічного розвитку.

Передумовою для цього є те, що за період 2010-2017 рр. в цілому спостерігається збільшення обсягів заготівлі деревини. Якщо у 2010 році лісогосподарські підприємства перерахованих економічних районів заготовляли 18,1 млн. куб. м., у 2014 – 20,7 млн. куб. м., то у 2017 – 21,9 млн. куб. м. (рис. 1).

Однак розвиток лісового господарства та деревообробне виробництво поки не відіграють домінуючу роль у створенні валового регіонального продукту. Зокрема у 2010 році питома вага лісового господарства у валовій доданій вартості областей Карпатського та Поліського економічних районів становила 1,36%, а у 2017 році – 1,41%. Натомість питома вага деревообробного виробництва відповідно була рівна 5,76 та 6,48%.

Рис. 1. Заготівля деревини і питома вага лісового господарства та деревообробки у валовій доданій вартості областей Карпатського та Поліського економічних районів. Розраховано European Analytical Centre за даними Державного агентства лісових ресурсів України

Потенційно питома вага лісового господарства та деревообробки у валовій доданій вартості найбільш лісозабезпечених регіонів може бути на порядок збільшена за умови формування принципово іншого середовища діяльності суб’єктів лісогосподарського та деревообробного підприємництва, а також здійснення інвестиційної діяльності у лісовому секторі в цілому.

Менеджмент державних лісогосподарських підприємств має отримати більше повноважень щодо вибору контрагентів та диверсифікації виробничо-господарської діяльності, що дозволить збільшити обсяги виробництва продукції з високою доданою вартістю.

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Держава повинна також закласти стимули для суб’єктів великого бізнесу стосовно диверсифікації виробництва за рахунок впровадження деревообробних потужностей, що дасть можливість на порядок збільшити попит на лісосировину та сконцентрувати в рамках конкретного регіону всі фази лісопродуктового ланцюга.