Заробітчани з України приборкали пожежу у польському лісі



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Фото: FB/Kataklizmy w Polsce i na świecie

Люди загасили понад 500-700 м території, де був вогонь, використовуючи лопати і гілки

У середу, 3 липня, біля села Белч-Гурни на південному заході Польщі спалахнув ліс.

Про це повідомляє польське видання TVP.Info

Зазначається, що поки пожежники їхали на місце події, українські заробітчани вітками, лопатами і піском гасили пожежу, аби не дати вогню дійти до найближчого села.

«Найважливіше трапилось в перші півгодини. Вони загасили понад 500-700 м території, де був вогонь, використовуючи лопати і гілки. Якби не героїчні дії і зусилля українських громадян, ліс б згорів, а вогонь міг би навіть дійти до будинків», - написала Анна Сауч, автор допису у Facebook.

«Дії цих чоловіків заслуговують на повагу та визнання», - сказав речник місцевого управління пожежної служби Марцін Клефас.

Раніше повідомлялося, що у Чорнобильській зоні сталися дві великі пожежі.

Пожежу на площі 5,5 га було локалізовано 1 липня о 17:55 та ліквідовано 2 липня о 14:40.

Також о 23:30 1 липня було локалізовано другий осередок загорання лісової підстілки поблизу с. Корогод, який повністю ліквідовано 2 липня на загальній площі 6 га.