  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Заробітчани з України приборкали пожежу у польському лісі

    • Розсилка
    Заробітчани з України приборкали пожежу у польському лісі
    Фото: FB/Kataklizmy w Polsce i na świecie

    Люди загасили понад 500-700 м території, де був вогонь, використовуючи лопати і гілки

    У середу, 3 липня, біля села Белч-Гурни на південному заході Польщі спалахнув ліс.

    Про це повідомляє польське видання TVP.Info

    Зазначається, що поки пожежники їхали на місце події, українські заробітчани вітками, лопатами і піском гасили пожежу, аби не дати вогню дійти до найближчого села.

    Читайте також

    «Найважливіше трапилось в перші півгодини. Вони загасили понад 500-700 м території, де був вогонь, використовуючи лопати і гілки. Якби не героїчні дії і зусилля українських громадян, ліс б згорів, а вогонь міг би навіть дійти до будинків», - написала Анна Сауч, автор допису у Facebook.

    «Дії цих чоловіків заслуговують на повагу та визнання», - сказав речник місцевого управління пожежної служби Марцін Клефас.

    Раніше повідомлялося, що у Чорнобильській зоні сталися дві великі пожежі

    Пожежу на площі 5,5 га було локалізовано 1 липня о 17:55 та ліквідовано 2 липня о 14:40.

    Також о 23:30 1 липня було локалізовано другий осередок загорання лісової підстілки поблизу с. Корогод, який повністю ліквідовано 2 липня на загальній площі 6 га.

     

    Читайте також
    Польща українці заробітчани гастербайтер трудові мігранти ліс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ