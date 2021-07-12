Десять днів ринку землі. У яких областях продано найбільше

Найбільше землі продали у Харківській області

Після дозволу на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні укладено 532 земельні угоди. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

За даними пресслужби, площа земель, щодо яких зареєстровані правочини, становить 570 га. Найбільше землі продали у Харківській області - 107,1 га. На другому місті Полтавська область - 93,8 га, на третьому - Дніпропетровська область - 61,1 га.

За цей час 3286 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру, із них 3101 погоджено, 123 - в черзі на розгляд, за 433 отримано відмову.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні дозволили продавати землю. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть лище фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Питання продажу землі іноземцям вирішуватиметься на загальнонаціональному референдумі.

Також стало відомо, що економічно обґрунтована середня вартість землі в Україні становить 51,2 тис. грн за гектар.

Відкриття ринку землі – це важливий крок для відкритості та прозорості «земельної» сфери. Водночас реформа створює і певні загрози для України. Таку думку висловив голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

Офіс президента оприлюднив покрокову інструкцію, як продати земельний пай.