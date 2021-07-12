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    Десять днів ринку землі. У яких областях продано найбільше

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    Ринок землі запрацював 1 липня&nbsp; - Десять днів ринку землі. У яких областях продано найбільше
    Ринок землі запрацював 1 липня 
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше землі продали у Харківській області

    Після дозволу на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні укладено 532 земельні угоди. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

    За даними пресслужби, площа земель, щодо яких зареєстровані правочини, становить 570 га. Найбільше землі продали у Харківській області - 107,1 га. На другому місті Полтавська область - 93,8 га, на третьому - Дніпропетровська область - 61,1 га.

    За цей час 3286 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру, із них 3101 погоджено, 123 - в черзі на розгляд, за 433 отримано відмову.

    Нагадаємо, з 1 липня в Україні дозволили продавати землю. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть лище фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Питання продажу землі іноземцям вирішуватиметься на загальнонаціональному референдумі.

    Також стало відомо, що економічно обґрунтована середня вартість землі в Україні становить 51,2 тис. грн за гектар.

    Відкриття ринку землі – це важливий крок для відкритості та прозорості «земельної» сфери. Водночас реформа створює і певні загрози для України. Таку думку висловив голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

    Офіс президента оприлюднив покрокову інструкцію, як продати земельний пай.

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    Теги: реформа земля бізнес ринок аграрії мораторій на продаж землі фермерство
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    Десять днів ринку землі. У яких областях продано найбільше