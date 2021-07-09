Голова Держекоінспекції розповів, які загрози несе земельна реформа

Керівник Державної екологічної служби наголошує, що в Україні часто земелі використовуються з порушенням цільового призначення

Відкриття ринку землі – це важливий крок для відкритості та прозорості «земельної» сфери. Водночас реформа створює і певні загрози для України. Таку думку висловив голова Держекоінспекції Андрій Мальований, який взяв участь у Регіональному форумі з питань впровадження земельної реформи, що відбувся у Очакові на Миколаївщині.

В першу чергу, вважає чиновник, відкриття ринку землі може нести екологічну небезпеку. Величезні території земель за межами населених пунктів вже перейшли у комунальну власність громад, тож на них лежить велика відповідальність щодо забезпечення захисту цих територій.

«Однак численні екологічні порушення, здійснені на землях громад, спричиняють виснаження та деградацію земельних ресурсів. Так, за п’ять місяців поточного року Держекоінспекція розрахувала 11,6 мільйонів гривень збитків за шкоду земельним ресурсам у Південно-Західному окрузі (Миколаївська та Одеська області). Це використання земель з порушенням цільового призначення, забруднення територій, незаконне використання пестицидів та агрохімікатів», – вважає голова Держекоінспекції.

Він також нааголосив, що особливо проблемним є питання поводження з відходами на території області, а також засмічення земель.

«Торік Держекоінспекція у Миколаївській області склала 260 адміністративних протоколів за порушення вимог у сфері управління відходами. Мережа несанкціонованих сміттєзвалищ вкриває область – минулого року ми виявили понад 100 таких порушень», – додав він.

Напередодні експерти назвали регіони України з найвищою та найнижчою вартістю землі. Економічно зважена вартість землі є найвищою в Київській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях України. Натомість найдешевшою є земля у Волинській, Донецькій, Херсонській, Дніпропетровській та Луганській областях.

Також відомо, хто перевірятиме операції з купівлі землі. Онлайн-перевірку дотримання обмежень під час покупки землі сільгосппризначення до 100 га в одні руки здійснюють нотаріуси.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні запрацював ринок землі. Втратив чинність мораторій, що діяв з моменту незалежності країни.

І вже наступного дня у Мінагрополітики розповіли, як ростиме ціна на землю.

Реформу впроваджуватимуть двома етапами.

Перший етап передбачає, що з 1 липня цього року і до 1 січня 2024 року продати землю можна лише фізичній особі. Тобто зараз купити землю зможе дрібний, виключно український фермер. Є обмеження щодо обсягів: в одні руки – не більше 100 га.

А другий етап розпочнеться із 1 січня 2024 року. Ось тут до ринку землі вже приєднаються юридичні особи, тобто агрокомпанії. Збільшується максимальний розмір земель, які можна купити, – 10 тис. га.

Офіс президента оприлюднив покрокову інструкцію, як продати земельний пай.



