Скільки землі мають українські міністри (інфографіка)
Урядовці декларують невеликі землеволодіння
Міністри і члени їхніх сімей у 2020 році володіли або орендували 13,6 га землі.
Це менше, ніж маєток олігарха Ріната Ахметова Les Cèdres у Франції (14 га) на Лазурному узбережжі Франції. Інфографіку опублікував портал «Слово і діло».
За кількістю ділянок на першому місці в уряді віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков – сім ділянок площею 1,3 га.
А ось найбільша площа землі у власності першого віцепрем'єра – міністра економіки Олексія Любченка – 4,4 га.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль має чотири земельні ділянки загальною площею 0,5 га.
Взагалі не володіють землею віцепрем'єр Михайло Федоров, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, голова МЗС Дмитро Кулеба, міністр фінансів Сергій Марченко і міністр освіти Сергій Шкарлет.
Нагадаємо, економічно обґрунтована середня вартість землі в Україні становить 51,2 тис. грн за гектар.