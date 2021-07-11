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    Скільки землі мають українські міністри (інфографіка)

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    Українські міністри майже безземельні - Скільки землі мають українські міністри (інфографіка)
    Українські міністри майже безземельні

    Урядовці декларують невеликі землеволодіння

    Міністри і члени їхніх сімей у 2020 році володіли або орендували 13,6 га землі.

    Це менше, ніж маєток олігарха Ріната Ахметова Les Cèdres у Франції (14 га) на Лазурному узбережжі Франції. Інфографіку опублікував портал «Слово і діло».

    За кількістю ділянок на першому місці в уряді віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков – сім ділянок площею 1,3 га.

    А ось найбільша площа землі у власності першого віцепрем'єра – міністра економіки Олексія Любченка – 4,4 га.

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль має чотири земельні ділянки загальною площею 0,5 га.

    Взагалі не володіють землею віцепрем'єр Михайло Федоров, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, голова МЗС Дмитро Кулеба, міністр фінансів Сергій Марченко і міністр освіти Сергій Шкарлет.

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    Інфографіка: Слово і діло

    Нагадаємо, економічно обґрунтована середня вартість землі в Україні становить 51,2 тис. грн за гектар.

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    Теги: міністр ринок Олексій Резніков Дмитро Кулеба Михайло Федоров Денис Шмигаль Сергій Марченко Сергій Шкарлет Олександр Кубраков
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    Скільки землі мають українські міністри (інфографіка)