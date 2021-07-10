Ринок землі в Україні: названа ціна гектара

Економічно обґрунтована середня вартість землі в Україні становить 51,2 тис. грн за гектар

Ринок сільськогосподарських земель вже відкрився, проте про формування ринкової ціни на землю ще рано говорити, тому що кількість укладених угод купівлі-продажу замала. На формування ціни кожної окремої земельної ділянки буде впливати її нормативна грошова оцінка, площа, мізцерозташування, середня врожайність, орендна плата.

Наразі для визначення економічно зваженої вартості сільськогосподарських земель потрібно врахувати поточну орендну плату за землю (як дохід від розміщених інвестицій) та ставку по довгостроковим кредитам в іноземній валюті (як критерій оцінки використання грошових коштів). В 2020 році орендна плата за землю становила в середньому 3425 грн за 1 гектар по Україні, а ставка по довгостроковим кредитам в іноземній валюті – 6,7%. Таким чином, економічно обгрунтована середня вартість землі в Україні становить 51,2 тис. грн за гектар.

Дані: ucab.ua

«В кожній окремій області ціна на землю буде нерівномірною. В деяких областях вона буде коливатись в 2 - 2,5 рази. Найдорожчі гектари будуть у Київській області, – там ціна 1 га коливатиметься від 26,5 тис. грн до 74,6 тис. грн.

Максимальна ціна на землю прямо корелюється з найвищими врожаями в 2020 році в таких областях як: Вінницька, Івано-Франківська, Львівська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська. В цих областях врожайність перевищувала 5 т/га, а ціна 1 га сягатиме $2-2,5 тис. Найнижча ціна прогнозується у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Херсонській областях – вона трохи перевищуватиме $1 тис. за 1 га», – пояснює Елліна Юрченко, експерт із земельних питань УКАБ.

Раніше стало відомо, хто перевірятиме операції з купівлі землі.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні запрацював ринок землі. Втратив чинність мораторій, що діяв з моменту незалежності країни.

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