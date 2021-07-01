Офіс президента оприлюднив покрокову інструкцію, як продати земельний пай

Експерти не радять поспішати з продажем паю одразу після відкриття ринку, адже з часом ринкові ціни зростуть

Відтепер купувати землю мають право всі громадяни України, територіальні громади та держава

Власники земельних паїв відтепер можуть продати свої земельні ділянки, попередньо перевіривши кадастровий номер, визначивши осіб з переважним правом купівлі, зібравши необхідні документи та проаналізувавши ціну. Про це повідомляється на сайті глави держави.

В Офісі президента підкреслили, що в Україні з 1 липня відкрився ринок обігу землі cільськогосподарського призначення й українські громадяни «стають повноправними власниками свого майна, отримавши право вільно продавати та купувати земельні ділянки».

На Банковій нагадали, що відтепер купувати землю мають право всі громадяни України, територіальні громади та держава.

Нотаріус перевірятиме покупця та правильність поданих документів, у разі невідповідності вимогам він зобов'язаний відмовити в державній реєстрації договору купівлі-продажу.

Проте до 1 січня 2024 року існує обмеження – один громадянин України може володіти сільгоспземлею загальною площею не більше 100 гектарів.

В Офісі глави держави розповіли, що для того, аби продати пай, землевласник має здійснити кілька кроків:

перевірити кадастровий номер на Публічній кадастровій карті map.land.gov.ua;

визначити, чи є особи з переважним правом купівлі. За законом – це орендар вашої земельної ділянки. Власник землі має насамперед запропонувати придбати ділянку саме орендарю або особі, якій орендар передав своє переважне право на викуп;

зібрати необхідні документи;

зрозуміти, як формується ціна.

За даними Офісу, експерти не радять поспішати з продажем паю одразу після відкриття ринку, адже з часом ринкові ціни зростуть, відповідно, зросте й середня орендна плата, тож здавати в оренду ділянки буде вигідніше.

Крім продажу, за інформацією Офісу Зеленського, земельну ділянку можна здавати в оренду та отримувати постійний дохід; заснувати на цій землі фермерське господарство та розвивати власну справу; використати ділянку як заставу за кредитом та отримати кошти на розвиток свого господарства або на особисті цілі тощо.

Також землю можна подарувати або передати у спадок, і вже новий власник матиме на неї повні права господаря.

Згідно із законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок та набуття права користування ними через електронні аукціони», земельні торги проводитимуться виключно в електронному форматі.

«Проте фермери чи їхні спадкоємці зможуть викупляти без аукціону земельні ділянки, які вони набули за правом постійного користування; довічного успадкованого володіння; оренди шляхом переоформлення права постійного користування до 2010 року», – додали в Офісі глави держави.

Пільговий викуп для українських фермерів дає змогу придбати ділянку на виплат строком до 10 років.

В Офісі президента пояснили, що викупна ціна дорівнюватиме нормативній грошовій оцінці ділянки, а право власності можна оформлювати вже після першого платежу.

«При виявленні порушень умов використання землі потрібно звернутися до ради територіальної громади, до державного інспектора з використання та охорони земель, інспектора громади з використання та охорони земель або до Державної екологічної інспекції України», – резюмували в Офісі президента.

Як відомо, 1 липня земельна реформа стартувала: чого очікувати українцям.