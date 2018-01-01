Deutsche Welle: Мюнхенська конфереція знаменує кінець дипломатії

На конференції з безпеки панували взаємні докори, - видання

Замість майстерності дипломатичного красномовства під час конференції з безпеки у Мюнхені панував грубий тон і взаємні образи. «Кінець дипломатії як мистецтва красномовства продемонстрував польський прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький. Коли один із журналістів запитав його про так званий «закон про Голокост», Моравєцький визнав,



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Фото Радіо Свобода

На конференції з безпеки панували взаємні докори, - видання

Замість майстерності дипломатичного красномовства під час конференції з безпеки у Мюнхені панував грубий тон і взаємні образи.

«Кінець дипломатії як мистецтва красномовства продемонстрував польський прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький. Коли один із журналістів запитав його про так званий «закон про Голокост», Моравєцький визнав, що і серед поляків були злочинці. Але далі заявив: «… так само, як і серед євреїв, росіян, українців і не лише німців», - пише видання Deutche Welle.

У статті йдеться, що так само і в складних відносинах Заходу картину визначала не дипломатія, а непримиренні обопільні закиди. «Президент України Порошенко змалював Москву як джерело всього зла в Європі. Він вимагав посилити тиск на Москву, виступав проти будь-якого послаблення санкцій і висловлювався за якнайшвидший вступ України до ЄС і НАТО. Натомість помітно знервований російських міністр закордонних справ Сергій Лавров обвинуватив Європу в поверненні до нацистських часів, назвав обвинувачення США у втручанні у вибори балаканиною та заявив, з огляду на американські плани ядерного озброєння, що Росія змушена буде зробити відповідний крок», - зазначає Deutsche Welle.

Крім того, видання констатує: делегація США, за винятком колишнього держсекретаря Джона Керрі, вирішила, що має моральну перевагу над іншими. «Без жодних сумнівів у своїй правоті та жодних помітних спроб зрозуміти іншу точку зору вона різко виступила проти Росії та Ірану, зробивши ставку на тиск та військову міць», - пише видання.

«Здається, дипломатія, як неодноразово скаржилися єворопейці, мало що означає для Вашингтона. Про це свідчить і скорочення бюджету Держдепартаменту. Але якщо вести переговори лише з позиції військової переваги, то це вже не переговори, а диктат», - резюмує Deutsche Welle.