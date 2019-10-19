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    Дика куниця, яка заскочила до Ради, шокувала депутатів (відео)

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    Куниця стрибала на стіни - Дика куниця, яка заскочила до Ради, шокувала депутатів (відео)
    Куниця стрибала на стіни
    Фото: Facebook Ярослава Железняка

    Депутати не знають, як до парламенту потрапив звір

    У будівлі Верховної Ради увечері 18 жовтня бігала дика куниця.

    Про це написав у Facebook народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк, який опублікував відповідні фото та відео.

    «Пленарний тиждень в Раді закінчився несподівано. Знав, що в парламенті можна побачити різне, але навіть мене такий гість здивував. Як в кулуарах з’явилась ця дика куниця, питання...» - прокоментував нардеп.

    Куниця пробіглася коридором, намагалася заскочити на зачинені двері, а потім її бачили в одному із приміщень парламенту.

    За словами Железняка, звіра зловили та випустили на волю.

    Як відомо, 18 жовтня Верховна Рада прийняла законопроєкт про державний бюджет на 2020 рік за основу в першому читанні.  

    Проєкт державного бюджету на 2020 рік до другого читання з урахуванням нових макроекономічних показників Кабмін планує внести до Ради до 2 листопада.

    Верховна Рада депутат тварини
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