Дика куниця, яка заскочила до Ради, шокувала депутатів (відео)



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Куниця стрибала на стіни Фото: Facebook Ярослава Железняка

Депутати не знають, як до парламенту потрапив звір

У будівлі Верховної Ради увечері 18 жовтня бігала дика куниця.

Про це написав у Facebook народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк, який опублікував відповідні фото та відео.

«Пленарний тиждень в Раді закінчився несподівано. Знав, що в парламенті можна побачити різне, але навіть мене такий гість здивував. Як в кулуарах з’явилась ця дика куниця, питання...» - прокоментував нардеп.

Куниця пробіглася коридором, намагалася заскочити на зачинені двері, а потім її бачили в одному із приміщень парламенту.

За словами Железняка, звіра зловили та випустили на волю.

Як відомо, 18 жовтня Верховна Рада прийняла законопроєкт про державний бюджет на 2020 рік за основу в першому читанні.

Проєкт державного бюджету на 2020 рік до другого читання з урахуванням нових макроекономічних показників Кабмін планує внести до Ради до 2 листопада.