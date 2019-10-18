Рада почала роботу годиною запитань до уряду (трансляція)



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Міністр оборони Андрій Загороднюк

Першим почав відповідати на питання народних депутатів міністр оборони Андрій Загороднюк

Верховна Рада почала ранкове пленарне засідання годиною запитань до уряду.

Про це оголосив голова парламенту Дмитро Разумков.

«Члени Кабінету міністрів будуть відповідати на питання щодо врегулювання конфлікту на сході України, тарифної політики в Україні: стан і перспективи», - повідомив Разумков.

За його словами, низка фракцій заздалегідь письмово повідомили, які питання будуть задавати членам уряду.

При цьому він додав, що доповідати буде міністр оборони Андрій Загороднюк, заступник міністра закордонних справ Василій Боднар і перший заступник міністра енергетики Віталій Шубін.

За словами спікера, сьогодні в сесійній залі також присутній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та інші члени Кабміну.

У залі зареєструвався 371 парламентар.

Першим почав відповідати на питання народних депутатів міністр оборони Андрій Загороднюк.

Як повідомлялось, Верховна Рада на пленарному засіданні 18 жовтня планувала провести першу годину запитань до уряду.

Як заявив Разумков на засіданні 15 жовтня, Верховна Рада 18 жовтня прийме держбюджет у першому читанні.

4 жовтня Рада схвалила програму діяльності Кабміну. Тож уряд прем’єр-міністра Олексія Гончарука отримав річний імунітет від відставки.

Як повідомлялось, прем’єр Гончарук заявив, що економіка України має зростати на 5–7% в рік, аби країна розвивалась та поступово стягала з себе борговий зашморг. При цьому в проекті бюджету на наступний рік закладений ріст ВВП в скромні 3,3%. А от у програмі нового уряду поставлено за мету збільшити ВВП за ударну п’ятирічку на карколомні 40%.

Ось основні цифри програми, за які відповідає безпосередньо голова уряду. Досягати їх він планує, нагадаємо, за наступні п’ять років:

ВВП України за п’ять років зросте на 40%;

буде створено один мільйон нових робочих місць;

залучено $50 млрд прямих іноземних інвестицій;

70% надходжень до бюджету буде інвестуватися в розвиток економіки, 30% –витрачено на соціальне забезпечення.

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