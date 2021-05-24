Україна домовилася з ЄС про взаємне визнання «паспортів вакцинації» – Шмигаль

Цифрові сертифікати міститимуть дані про вакцинацію, тести на Covid-19 та набутий імунітет після хвороби

Віцепрем’єрка України у Брюсселі досягла з представниками ЄС політичної згоди про можливість взаємного визнання цифрових сертифікатів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна досягла із Євросоюзом політичної домовленості про взаємне визнання «паспортів вакцинації».

«Нещодавно ЄС оголосив про запровадження до кінця червня цифрових сертифікатів, які міститимуть дані про вакцинацію, тести на Covid-19 та набутий імунітет після хвороби. Ще на початку розроблення цієї ініціативи дав доручення міністрам спільно з Єврокомісією напрацювати відповідний сертифікат в Україні», – написав Шмигаль 23 травня у Facebook.

Прем'єр додав, що на днях віцепрем’єрка Ольга Стефанішина у Брюсселі досягла з представниками ЄС політичної згоди про можливість взаємного визнання цифрових сертифікатів.

«Українці повинні отримати можливість вільно пересуватися Євросоюзом, тож розраховую на результативну роботу міністрів у цьому питанні», – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, Єврокомісія вирішила перенести запуск цифрових сертифікатів вакцинації. Запустити цифрові Covid-сертифікати планують з 1 липня.

Раніше Єврокомісія з другої спроби досягла угоди про запровадження цифрових Covid-сертифікатів на території Євросоюзу.

Вже відомо, що Італія запроваджує Covid-паспорти.

Раніше повідомлялося, що в ЄС введуть єдиний для всіх громадян сертифікат вакцинації проти Covid-19. Документ буде у паперовій та цифровій формах з посиленим захистом персональних даних власників документа.

На сертифікаті буде QR-код, де будуть всі потрібні відомості про людину – прізвище, дата народження, номер паспорта, відомості про те, чи пройшла вона вакцинацію та яким препаратом, а також хворіла вона чи ні.

Також Єврокомісія пропонує послабити обмеження на вʼїзд для вакцинованих.