ЄС переніс запуск Covid-сертифікатів на початок липня

Ухвалена постанова має набути чинності 1 липня 2021 року з шеститижневим періодом для видачі Covid-сертифікатів країнам, яким знадобиться додатковий час

Єврокомісія вирішила перенести запуск цифрових сертифікатів вакцинації. Запустити цифрові Covid-сертифікати планують з 1 липня. Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Після того, як Єврокомісія досягла угоди щодо впровадження цих сертифікатів, потрібно, щоб Європарламент та Рада Європи офіційно ухвалили відповідну постанову.

Ухвалена постанова має набути чинності 1 липня 2021 року з шеститижневим періодом для видачі Covid-сертифікатів країнам, яким знадобиться додатковий час.

«Паралельно Єврокомісія продовжить надавати підтримку державам-членам у доопрацюванні їх національних рішень для видачі та перевірки цифрових Covid-сертифікатів, а також надавати технічну та фінансову підтримку для їх впровадження», – заявили в Єврокомісії.

Нагадаємо, Єврокомісія з другої спроби досягла угоди про запровадження цифрових Covid-сертифікатів на території Євросоюзу. Переговори почалися ще вчора, але тоді угоди досягти не вдалося.

Вже відомо, що Італія запроваджує Covid-паспорти.

Раніше повідомлялося, що в Євросоюзі з 15 червня введуть єдиний для всіх громадян сертифікат вакцинації проти Covid-19. Документ буде у паперовій та цифровій формах з посиленим захистом персональних даних власників документа.

На сертифікаті буде QR-код, де будуть всі потрібні відомості про людину – прізвище, дата народження, номер паспорта, відомості про те, чи пройшла вона вакцинацію та яким препаратом, а також хворіла вона чи ні.

Також Єврокомісія пропонує послабити обмеження на вʼїзд для вакцинованих.