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    Коронавірус в Україні: найбільше хворих у Дніпропетровській області

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    За весь час пандемії в Україні захворіли 2 183 855 осіб - Коронавірус в Україні: найбільше хворих у Дніпропетровській області
    За весь час пандемії в Україні захворіли 2 183 855 осіб
    Фото:pravda.com.ua

    За добу в Україні 1334 нових випадки хвороби

    В Україні за минулу добу виявили 1334 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Харківській областях, а також у Києві. Про це свідчать дані карти РНБО.

    За минулу добу:

    • госпіталізували 1 019 осіб;
    • померли 68 пацієнтів;
    • одужали 6 999 осіб.

    За добу зробили 8 684 ПЛР-тести, 1 462 ІФА-тести, 5 951 експрес-тест.

    За весь час пандемії в Україні захворіли 2 183 855 осіб; одужали 1 957 560 осіб; померли - 49 436.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), м. Київ (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.

    Тим часом, Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю прийняло рішення зняти з 1 червня всі карантинні обмеження, які були введені на території країни через пандемію коронавірусу.

    У відомстві зазначили, що карантинні обмеження в Ізраїлі будуть скасовані, оскільки в країні рівень захворюваності на коронавірус став низьким. При цьому дана тенденція зберігається вже тривалий час, незважаючи на пом'якшення карантину і роботу освітніх установ.

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    Теги: РНБО коронавірус
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    Коронавірус в Україні: найбільше хворих у Дніпропетровській області