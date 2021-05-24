Коронавірус в Україні: найбільше хворих у Дніпропетровській області

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 183 855 осіб

За добу в Україні 1334 нових випадки хвороби

В Україні за минулу добу виявили 1334 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Харківській областях, а також у Києві. Про це свідчать дані карти РНБО.

За минулу добу:

госпіталізували 1 019 осіб;

померли 68 пацієнтів;

одужали 6 999 осіб.

За добу зробили 8 684 ПЛР-тести, 1 462 ІФА-тести, 5 951 експрес-тест.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 183 855 осіб; одужали 1 957 560 осіб; померли - 49 436.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), м. Київ (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.

Тим часом, Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю прийняло рішення зняти з 1 червня всі карантинні обмеження, які були введені на території країни через пандемію коронавірусу.

У відомстві зазначили, що карантинні обмеження в Ізраїлі будуть скасовані, оскільки в країні рівень захворюваності на коронавірус став низьким. При цьому дана тенденція зберігається вже тривалий час, незважаючи на пом'якшення карантину і роботу освітніх установ.