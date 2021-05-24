МОЗ пояснив, де українці зможуть отримати «паспорт вакцинації»

Сертифікат про отримання двох доз вакцини можна буде завантажити через додаток «Дія»

Документ буде з відповідним кодом, який зможуть перевірити компетентні служби, в тому числі в аеропортах країн ЄС

Сертифікат про отримання двох доз вакцини від коронавірусу громадяни України зможуть отримати або в пункті вакцинації (в паперовому вигляді), або через додаток «Дія» (в електронному вигляді).

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Це буде окремий документ, і там буде вся необхідна інформація. І ми налаштуємо обмін з ЄС. Але потрібно розуміти, що це робиться не тільки під туристичні поїздки. Це буде документ з відповідним кодом, який зможуть перевірити компетентні служби, в тому числі в аеропортах країн ЄС, якщо їм буде потрібно. Вся інформація зберігається в системі E-Health, вона звідти вивантажується, робота буде набагато полегшена», – уточнив чиновник.

Також Кучер перерахував можливості, які відкриються перед власниками паспортів вакцинації.

«Це дозволить проводити масові заходи, проводити події, які зараз неможливі, тому що є карантинні обмеження. Але якщо люди на всі ці події провакциновані, то, будь ласка, так робиться в усьому цивілізованому світі, і ми до цього точно прийдемо. Ми – частина глобального світу, і варіантів немає», – зазначив заступник міністра.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна досягла із Євросоюзом політичної домовленості про взаємне визнання «паспортів вакцинації».

Нагадаємо, Єврокомісія вирішила перенести запуск цифрових сертифікатів вакцинації. Запустити цифрові Covid-сертифікати планують з 1 липня.

Раніше повідомлялося, що в ЄС введуть єдиний для всіх громадян сертифікат вакцинації проти Covid-19. Документ буде у паперовій та цифровій формах з посиленим захистом персональних даних власників документа.

На сертифікаті буде QR-код, де будуть всі потрібні відомості про людину – прізвище, дата народження, номер паспорта, відомості про те, чи пройшла вона вакцинацію та яким препаратом, а також хворіла вона чи ні.

Також Єврокомісія пропонує послабити обмеження на вʼїзд для вакцинованих.