Метінвест порахував, скільки треба сталі для відбудови інфраструктури та будинків

«Відновлення також потребуватиме часу – це перспектива 5-10 років»

Для відбудови житла та соціальної інфраструктури в Україні, зруйнованих унаслідок російського вторгнення, потрібно близько 3,5 млн тонн сталі. Саме стільки треба, щоб відновити 65 тисяч будівель. Про це йшлося на II Архітектурно-будівельному форумі «Відбудова України. Трансформація та модернізація», де компанія Метінвест-СМЦ представила концепцію відновлення країни «Сталева мрія».

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На форумі представники влади спільно з будівельниками, девелоперами, архітекторами та банками обговорювали, як якнайшвидше відновити Україну, та скільки часу на це знадобиться.

«За нашими розрахунками, на відновлення житла та соціальної інфраструктури наразі знадобиться близько 3,5 млн тонн сталі. Ми брали до уваги обсяги зруйнованих будівель – а таких зараз понад 65 тисяч – і середню металомісткість цих об’єктів. Відновлення також потребуватиме часу – це перспектива 5-10 років, тож ми також враховували середні річні показники споживання металу. Сталь на відбудову є, і Метінвест готовий забезпечити потреби країни в металі», – зазначила після форуму керівниця проєктного офісу будівельного сектору Метінвест-СМЦ Тетяна Скрипка.

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Під час презентації «Сталевої мрії» учасники форуму змогли докладніше ознайомитися з prefab-технологіями, що лежать в основі проєктів житла та соціальної інфраструктури – будівництвом із попередньо виготовлених на заводах великих елементів – сталевих модулів, каркасів та платформ. Крім технологій та планувальних рішень, Метінвест-СМЦ представив готовий дизайн інтер’єру для кожного типу будівель.

Готовність відбудовувати зруйновані об’єкти за проєктами «Сталевої мрії», крім Маріуполя, висловила влада ще двох українських міст. А перемовини та робота з адаптації проєктів будівель до місцевих умов ведуться з цілою низкою громад.

Великий інтерес до концепції «Сталевої мрії» висловили також іноземні партнери, тому команда проєкту проходить акредитацію в деяких міжнародних фондах.

Нагадаємо, в травні 2023 року Метінвест-СМЦ представив концепцію відновлення країни «Сталева мрія». Вона передбачає понад 200 готових проєктів будівель на основі трьох попередньо виготовлених елементів із сталі – каркасу, модуля та платформи. Це житлова забудова (будинки на 1-8 поверхів, гуртожиток, готель), соціальна інфраструктура (школа, дитсадок, амбулаторія) та інфраструктурні об’єкти (паркінг, спорткомплекс та підземне укриття).

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