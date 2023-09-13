Адміністрація УПЦ МП втікає із Лаври до недобудованого собору

Оточення митрополита Онуфрія вже переконує його відновити будівництво кафедрального собору Воскресіння Христового на тлі цього «переїзду»

УПЦ Московського патріархату переносить свій адміністративний центр з Києво-Печерської лаври на територію недобудованого кафедрального собору Воскресіння Христового, що поблизу станції метро «Либідська» у Києві. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ, громадський і церковний діяч Андрій Ковальов у Facebook.

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«Там будуть проводити почергово прийом духовенства і мирян вікарії очільника РПЦ в Україні Онуфрія Березовського», – зазначив Ковальов.

За його словами, таке рішення «священоначаліє РПЦ пояснює своїм адептам тим, що нібито влада не пускає нікого до лаври і митрополія там просто не може працювати».

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Тим часом оточення митрополита Онуфрія вже переконує його відновити будівництво кафедрального собору Воскресіння Христового на тлі цього «переїзду».

«Нехай добудовують собор. Це Богоугодна справа. Все одно вони цей собор із собою у Росію не заберуть», – наголошує Ковальов.

Раніше повідомлялося, що суд повернув палац Терещенків у селищі Червоне. Ним користувалася УПЦ МП.

Також 10 серпня суд зобов'язав монастир УПЦ МП повернути заповіднику майно Нижньої лаври.