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ЗСУ показали відео знищення російських «Бук-М3» на Донеччині

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ показали відео знищення російських «Бук-М3» на Донеччині
фото: Telegram

Обидва ЗРК намагались захистити розташовані неподалік частини штабу бригади та дивізії ВДВ окупаційних російських військ

У тимчасово контрольованому Світлодарську, що знаходиться в Донецькій області, українські збройні сили зруйнували два зенітно-ракетні комплекси «Бук-М3». Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Згідно з повідомленням відомства, це сталося близько 12:30 сьогодні у зазначеному районі, що перебуває під тимчасовою окупацією. Успішно «нейтралізовано» обидва зенітно-ракетні комплекси Бук-М3.

Обидва ЗРК намагались захистити розташовані неподалік частини штабу бригади та дивізії ВДВ окупаційних російських військ.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України меншими силами наступають на більшу армію, при цьому маючи кратно менші можливості щодо повітряного супроводу. Цілеспрямовані дії наших бійців допомогли їм досягнути паритету з ворогом по артилерії, хоча ще зовсім недавно вважалося, що РФ має в рази більшу перевагу. 

Нагадаємо, що вночі 13 вересня ЗСУ уразили великий російський десантний корабель і підводний човен РФ. У мережі з’явилися фото наслідків нічного ракетного удару Повітряних сил по військовій інфраструктурі та кораблях Чорноморського флоту Росії у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя. 

Знищення в окупованому Севастополі російського десантного корабля та підводного човна РФ стало можливим завдяки Силам спецоперацій ЗСУ. Командування ССО розповіло, як проводилася ця операція.

Триває 570-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 8 ракетних та понад 50 авіаційних ударів, здійснив 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, від цинічних ракетних ударів постраждало мирне населення міста Харків. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 15 приватних житлових будинків, зруйновано ліцей та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: відео ворог населення інфраструктура Telegram корабель Харків

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