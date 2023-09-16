ЗСУ показали відео знищення російських «Бук-М3» на Донеччині

Обидва ЗРК намагались захистити розташовані неподалік частини штабу бригади та дивізії ВДВ окупаційних російських військ

У тимчасово контрольованому Світлодарську, що знаходиться в Донецькій області, українські збройні сили зруйнували два зенітно-ракетні комплекси «Бук-М3». Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

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Згідно з повідомленням відомства, це сталося близько 12:30 сьогодні у зазначеному районі, що перебуває під тимчасовою окупацією. Успішно «нейтралізовано» обидва зенітно-ракетні комплекси Бук-М3.

Обидва ЗРК намагались захистити розташовані неподалік частини штабу бригади та дивізії ВДВ окупаційних російських військ.

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Раніше повідомлялося, що Збройні сили України меншими силами наступають на більшу армію, при цьому маючи кратно менші можливості щодо повітряного супроводу. Цілеспрямовані дії наших бійців допомогли їм досягнути паритету з ворогом по артилерії, хоча ще зовсім недавно вважалося, що РФ має в рази більшу перевагу.

Нагадаємо, що вночі 13 вересня ЗСУ уразили великий російський десантний корабель і підводний човен РФ. У мережі з’явилися фото наслідків нічного ракетного удару Повітряних сил по військовій інфраструктурі та кораблях Чорноморського флоту Росії у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя.

Знищення в окупованому Севастополі російського десантного корабля та підводного човна РФ стало можливим завдяки Силам спецоперацій ЗСУ. Командування ССО розповіло, як проводилася ця операція.

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Триває 570-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 8 ракетних та понад 50 авіаційних ударів, здійснив 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, від цинічних ракетних ударів постраждало мирне населення міста Харків. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 15 приватних житлових будинків, зруйновано ліцей та інша цивільна інфраструктура.