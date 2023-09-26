Головна Країна Політика
search button user button menu button

Залужний обговорив із Міллі перебіг оборонних та наступальних операцій ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Залужний обговорив із Міллі перебіг оборонних та наступальних операцій ЗСУ
Валерій Залужний: «Подякував генералу Міллі за службу для нашої країни»
фото з відкритих джерел

Головнокомандувач розповів про основні потреби української армії 

Сьогодні, 26 вересня, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів підсумкову телефонну розмову з генералом Марком Міллі у його чинному статусі. Американський генерал цього тижня піде з посади. Про це Залужний повідомив у Телеграмі.

«Під час перемовин з боку партнерів був присутній генерал Чарльз Браун, який незабаром очолить Обʼєднаний комітет начальників штабів США. Домовилися продовжувати роботу задля посилення Збройних сил України в боротьбі з російською агресією», – заявив головнокомандувач ЗСУ.

Залужний обговорив із партнерами ситуацію на фронті, а також поінформував про перебіг оборонних та наступальних операцій. «Обстановка контрольована. Наші воїни не допустили втрати жодної позиції. На деяких напрямках, незважаючи на шалений опір противника, продовжуємо рухатися вперед», – заявив головнокомандувач ЗСУ.

Також він розповів про основні потреби української армії – це засоби протиповітряної оборони, артилерія та боєприпаси.  «На завершення розмови ще раз особисто та від імені українських солдатів і офіцерів подякував генералу Міллі за службу для нашої країни», – заявив Залужний.

Триває 580-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 20 бойових зіткнень. Також, російська федерація завдала чергового удару по Україні застосувавши 38 іранських ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Постраждала припортова інфраструктура Одеської області. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 26 ворожих «шахідів». Загалом ворог завдав сім ракетних та 73 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: боєприпаси інфраструктура Валерій Залужний втрати ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як на Півдні, так і під Бахмутом контратаки рашистів зараз мають однакову мету – виграти час або для стабілізації оборони загалом
Бої на Бахмутському напрямку перейшли в якісно іншу фазу
20 вересня, 16:16
Данілов: «Наша армія не настільки велика, щоб говорити про втрати в 70 тисяч військових»
Втрати ЗСУ. Данілов різко розкритикував західні ЗМІ
31 серпня, 14:06
Окупанти з артилерії обстріляли Херсонщину: є загиблий
Окупанти з артилерії обстріляли Херсонщину: є загиблий
1 вересня, 23:46
США відправлять Україні снаряди зі збідненим ураном – ЗМІ
США відправлять Україні снаряди зі збідненим ураном – ЗМІ
2 вересня, 00:02
Росіяни не змогли організувати й вибудовувати оборону в напрямку Урожайного
Наступ на Півдні: ЗСУ створили неприємну ситуацію для окупантів
2 вересня, 20:56
Румунські фермери протестують проти зерна з України
Румунські фермери погрожують розправитись із українським зерном
13 вересня, 12:55
Шеф-кухарка відомого ресторану «Рубель», що в Яремчі, у вільний від роботи час продавала набої та осколкову гранату
Шеф-кухарка з ресторану на Прикарпатті продавала набої та гранату, знайдені у лісі
19 вересня, 19:47
Окупанти збирають підрозділи із залишків раніше розбитих з'єднань
Росіяни кинули всі сили на прорив позицій ЗСУ у районі Кремінної
8 вересня, 11:39
Нічну атаку відбивали авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи.
Росія вночі запустила по Україні 44 «шахеди»: Повітряні сили назвали кількість збитих
13 вересня, 09:09

Політика

Залужний обговорив із Міллі перебіг оборонних та наступальних операцій ЗСУ
Залужний обговорив із Міллі перебіг оборонних та наступальних операцій ЗСУ
Міністр Умєров прокоментував ймовірну загибель командувача Чорноморського флоту РФ
Міністр Умєров прокоментував ймовірну загибель командувача Чорноморського флоту РФ
Зеленський провів зустріч із президентом Нацради Австрії (відео)
Зеленський провів зустріч із президентом Нацради Австрії (відео)
Вступ України до ЄС: Шмигаль повідомив, які рекомендації вже виконав Кабмін
Вступ України до ЄС: Шмигаль повідомив, які рекомендації вже виконав Кабмін
Зеленський підписав закон, який відновлює звітування політичних партій про витрати
Зеленський підписав закон, який відновлює звітування політичних партій про витрати
Зеленський провів перше засідання Ставки після тривалого відрядження
Зеленський провів перше засідання Ставки після тривалого відрядження

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Скільки коштує місяць життя у Чехії: українка підрахувала витрати
29K
Як бійці ставляться до Залужного? Командир снайперів відповів анекдотом
22K
Як може змінитися карта розселення українців після війни: прогноз соціологів
21K
Як зміниться населення після війни: чотири невтішні прогнози від Інституту демографії
19K
Навести ракети на штаб Чорноморського флоту Україні допомогли російські офіцери – ЗМІ
19K
Шойгу відправив на фронт надувні танки (фото, відео)

Новини

Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 04:56
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26
Українські воїни відбили кілька ворожих атак під Бахмутом – Генштаб
Вчора, 07:50
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:27
Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
23 вересня, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 04:54

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту