Залужний обговорив із Міллі перебіг оборонних та наступальних операцій ЗСУ

Головнокомандувач розповів про основні потреби української армії

Сьогодні, 26 вересня, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів підсумкову телефонну розмову з генералом Марком Міллі у його чинному статусі. Американський генерал цього тижня піде з посади. Про це Залужний повідомив у Телеграмі.

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«Під час перемовин з боку партнерів був присутній генерал Чарльз Браун, який незабаром очолить Обʼєднаний комітет начальників штабів США. Домовилися продовжувати роботу задля посилення Збройних сил України в боротьбі з російською агресією», – заявив головнокомандувач ЗСУ.

Залужний обговорив із партнерами ситуацію на фронті, а також поінформував про перебіг оборонних та наступальних операцій. «Обстановка контрольована. Наші воїни не допустили втрати жодної позиції. На деяких напрямках, незважаючи на шалений опір противника, продовжуємо рухатися вперед», – заявив головнокомандувач ЗСУ.

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Також він розповів про основні потреби української армії – це засоби протиповітряної оборони, артилерія та боєприпаси. «На завершення розмови ще раз особисто та від імені українських солдатів і офіцерів подякував генералу Міллі за службу для нашої країни», – заявив Залужний.

Триває 580-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 20 бойових зіткнень. Також, російська федерація завдала чергового удару по Україні застосувавши 38 іранських ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Постраждала припортова інфраструктура Одеської області. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 26 ворожих «шахідів». Загалом ворог завдав сім ракетних та 73 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.