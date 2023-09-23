Окупаційна влада Севастополя почала готувати місто до масованих обстрілів

Після останніх вибухів севастопольці почали скаржитися на стан укриттів

Губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв на тлі останніх обстрілів міста доручив перевірити місцеві укриття. При цьому він заявив, що всі сховища впорядковуватися не будуть, адже це дуже дорого. Про це Развожаєв написав у Telegram.

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«Ми готували укриття, поки в місті було відносно спокійно, ще рік тому. Але те, що відбувається зараз – це вже реальність... Так, зараз виникають точкові питання, десь, наприклад, відповідальний, у якого ключі від підвалу виїхав на вихідні. Десь старші вдома вирішили при звуках тривоги залишатися в квартирах і не пішли відчиняти підвали», – зазначив так званий губернатор.

У зв’язку з цим він доручив розпочати обходи тимчасових укриттів.

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«…хочу донести ще один важливий момент: не чекайте, що хтось прийде і зробить там (в укриттях – «Главком») запаси води, встановить крісла, настили, зроблять вентиляцію. Упорядкувати так усі тимчасові укриття неможливо, на це потрібні мільярди», – додав Развожаєв.

Зазначимо, що не так давно губернатор Севастополя розповідав байки про «надійний захист» міста: «Рідне місто під надійним захистом: відпрацювання за цілями на низькій висоті з одного з кораблів Чорноморського флоту пройшло успішно».

Однак уже сьогодні місто готується до масованих обстрілів.

Нагадаємо, що 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту.

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Міністерство оборони РФ повідомило, що внаслідок удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув один російський військовослужбовець. А за даними української розвідки, загинули щонайменше дев'ять осіб, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали.

До слова, сьогодні вранці у тимчасово окупованому Севастополі вкотре прогриміли вибухи.