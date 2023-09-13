Румунські фермери погрожують розправитись із українським зерном

Румунські фермери готові блокувати порти та митницю, щоб перешкодити експорту зерна з України

У Румунії місцеві фермери погрожують заблокувати порти та митницю, якщо заборона на ввезення зерна з України не буде продовжена. Про це вони попередили президента Клауса Йоханіса та прем'єр-міністр Марселя Чолаку, направивши на їхню адресу відповідний лист. Про це пише видання Digi24.

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У листі зазначено, що це вимушений захід, оскільки інакше ціни впадуть ще нижче, поставивши галузь на межу виживання. Збільшення кількості зернових та олійних культур українського походження, що імпортуються або проходять транзитом через території сусідніх з Україною територій країн-членів ЄС, чинить тиск на внутрішні ціни. Адже 95% сільськогосподарської продукції, що залишає Україну, залишалося в ЄС, що створювало серйозні порушення на ринку. Вартість румунських зернових зараз оцінюється нижче, ніж собівартість виробництва.

«Румунія пожертвувала собою та полегшила імпорт та транзит на рівні ЄС 65% сільськогосподарської продукції українського походження, що у поєднанні з непрямими ефектами, а саме суттєвим зростанням цін на ресурси, призвело до того, що наразі близько 45% наших фермерів не в змозі погасити свої борги за сировину та розстрочку, які підлягають сплаті у вересні та жовтні 2023 року відповідно», – наголошується в листі

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Фермери констатували, що обсяги імпорту/транзиту, що збільшилися до 4 мільйонів тонн, створюють ще більший хаос, обвал цін та крах/банкрутство багатьох фермерів Румунії. Також через це не витримує транспортна та складська інфраструктура, яка перебуває під постійним тиском.

У цих умовах вони вимагають термінового вжиття низки заходів. Серед них:

негайне продовження після 15 вересня заборони на ввезення з України та інших держав, українського походження, пшениці, ячменю, кукурудзи, соняшнику, ріпаку та олії на час війни;

узгоджені обсяги не повинні змінюватись;

посилити заходи додаткового контролю та підтримати місцевих аграріїв пільговими кредитами.

Якщо ці вимоги не будуть почуті владою та Євросозом до 1 жовтня, фермери загрожують оголосити загальний страйк і заблокувати порт і всі митниці в країні на невизначений термін.

Нагадаємо, що українська зернова продукція – пшениця, кукурудза, ріпак та насіння соняшнику – підпадає під заборону на ввезення на ринки Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії та Словаччини.

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Це результат угоди, укладеної з Єврокомісією на початку цього року, яка була покликана захистити сільськогосподарське виробництво цих країн від притоку дешевшої української продукції. Термін дії обмежень на імпорт українського зерна спливає 15 вересня.

Більше того, 11 серпня представники Румунії, України, Молдови, Європейського союзу та США домовилися у місті Галац, розташованому поряд із тристороннім кордоном, подвоїти експорт українського зерна на зовнішні ринки через Румунію. Тоді міністр транспорту Румунії Сорін Гріндяну пообіцяв, що Бухарест найближчим часом збільшить свої транспортні потужності, які обслуговують транзит українського зерна, з 2 млн. тонн на місяць до 4 млн. тонн.

Нагадаємо, Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії вирішив посилити заходи захисту мешканців населених пунктів навпроти українських портів Рені та Ізмаїл на Дунаї, які зазнають обстрілів від російських загарбників. Про це повідомляє портал Digi24.

Зазначається, що рішення комітету уповноважує Міністерство національної оборони визначити райони на румунському березі Дунаю, навпроти українських портів Рені та Ізмаїл, які обстрілюють російські окупанти. У цих районах мають бути запроваджені заходи захисту населення.

Серед таких заходів – розсилання повідомлень Ro-Alert в районах, де є ризик падіння «елементів, що належать до засобів ведення бойових дій, які використовують в конфлікті».

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