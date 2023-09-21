Вибиті вікна, розтрощені аудиторії: у Києві уламки ракети пошкодили будівлю академії (фото)

У прилеглому до академії гуртожитку вибуховою хвилею вибило вікна

Унаслідок ракетного удару РФ по Києву у ніч на 21 вересня постраждала будівля Національна академія статистики, обліку та аудиту. Про це повідомляє «Главком».

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15 фото На весь екран





























Фасади та навчальні аудиторії академії були зруйновані внаслідок падіння збитих уламків. На фото помітні уламки скла, потрощені стіни та пошкоджену стелю кабінетів навчального закладу. Також у прилеглому до академії гуртожитку вибуховою хвилею вибило вікна. Студенти і технічний персонал встигли спуститися в укриття, тож ніхто не постраждав.

Із понеділка навчання в академії продовжується в режимі онлайн. керівництво закладу повідомило, що академія потребує допомоги для відновлення фасадів і навчальних аудиторій.

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Як повідомлялося, у ніч проти 21 вересня ворог атакував столицю ракетами, над містом було збито понад 20 ворожих цілей. Уламки ракет впали в кількох районах Києва. Внаслідок збиття ворожих ракет, сталося падіння уламків в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах. В Шевченківському р-ні є пошкодили газової труби, попередньо без загоряння. У Дарницькому районі уламками пошкоджено нежитлові приміщення та припарковані автомобілі.

Як повідомлялося, у ніч на 21 вересня в Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У деяких районах зникло світло та вода. Так, було чутно щонайменше чотири вибухи. В Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу в місті ППО.

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