Франція почала будувати катери для українських прикордонників

Перший катер має прибути до України у 2021 році

Перший катер має прибути до України у 2021 році

Наразі корпус першого катера готовий на 50%, другого – на 30%

Французька компанія «Ocea» почала будувати перші катери для українських прикордонників. Про це повідомили у Державній прикордонній службі за результатами наради за участю представників Франції.

Зазначається, що катери будуються у рамках реалізації українсько-французького договору з посилення системи морської безпеки та охорони кордону України.

«Наразі корпус першого катера проєкту FPB98MKI для Морської охорони Держприкордонслужби України готовий на 50%, другого – на 30%», ─ йдеться у повідомленні.

Французька делегація, яку очолював заступник директора компанії «Ocea» Філіпп Нері, ознайомила українських візаві з потужностями та виробничими можливостями компанії.

Представників прикордонного відомства познайомили з відповідальними за будівництво.

Особлива увага фокусувалася на обговоренні роботи української команди з нагляду за виробництвом катерів.

Очікується, що вже на початку весни 2021 року група експертів відбуде у французьке місто Ле-Сабль-д’Олон для забезпечення постійного зворотного зв’язку та безперервності процесу побудови катерів.

Перший катер має прибути до України у 2021 році.

Нагадаємо, 22 липня Україна і Франція підписали контракт на будівництво 20 патрульних катерів для Морської охорони Державної прикордонної служби.