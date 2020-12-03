  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Франція почала будувати катери для українських прикордонників

    • Розсилка
    <span>Перший катер має прибути до України у 2021 році</span> - Франція почала будувати катери для українських прикордонників
    Перший катер має прибути до України у 2021 році

    Наразі корпус першого катера готовий на 50%, другого – на 30%

    Французька компанія «Ocea» почала будувати перші катери для українських прикордонників. Про це повідомили у Державній прикордонній службі за результатами наради за участю представників Франції.

    Зазначається, що катери будуються у рамках реалізації українсько-французького договору з посилення системи морської безпеки та охорони кордону України.

    «Наразі корпус першого катера проєкту FPB98MKI для Морської охорони Держприкордонслужби України готовий на 50%, другого – на 30%», ─ йдеться у повідомленні.

    .jpg_355

    Французька делегація, яку очолював заступник директора компанії «Ocea» Філіпп Нері, ознайомила українських візаві з потужностями та виробничими можливостями компанії.

    Представників прикордонного відомства познайомили з відповідальними за будівництво.

    Особлива увага фокусувалася на обговоренні роботи української команди з нагляду за виробництвом катерів.

    Очікується, що вже на початку весни 2021 року група експертів відбуде у французьке місто Ле-Сабль-д’Олон для забезпечення постійного зворотного зв’язку та безперервності процесу побудови катерів.

    Перший катер має прибути до України у 2021 році.

    Нагадаємо, 22 липня Україна і Франція підписали контракт на будівництво 20 патрульних катерів для Морської охорони Державної прикордонної служби.

    Теги: Держприкордонслужба Франція будівництво корабель Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies