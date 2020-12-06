Флоту потрібно чотири корвети - Хомчак

Також будуватимуться десантні кораблі, а «Кузня на Рибальському» припинить випускати бронекатери

Українським військово-морським силам потрібні чотири корвети, без яких кораблі Mark можуть виявитися неефективними в діях проти російського флоту. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак в інтерв’ю «Апостроф».

«Мені потрібен корвет. Мені якомога швидше потрібен сучасний корвет, а далі питання не до мене, а до політиків чи економістів. Мені все одно звідки вони мені дістануть той корвет. Але мені необхідні для флоту чотири корвети – це той мінімум, який на сьогодні потрібен», – зазначив Руслан Хомчак.

«Мені потрібні катери Mark VI. Шість нам дають. Вони швидкісні, з дальністю застосування до 20 км. Це якраз той елемент, який сьогодні потрібен. Але 20 км – це максимальна дальність, а ефективність у нього буде 16 км. І тут виникає питання, а чи кожний російський корабель його підпустить на таку відстань. Тому тут треба вже відпрацьовувати тактику застосування військово-морських сил України з вміннями, навичками та хитрістю», – також зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Що стосується броньованих артилерійських катерів, які будуються на заводі «Кузня на Рибальському», то Хомчак повідомив наступне: «У нас сьогодні їх є сім. У наступному році буде вісім – і все. В подальшому, до 2030 року, ми хочемо, щоб у нас було чотири середніх десантних кораблі. На обох морях нам потрібно мати безпілотні протимінні комплекси. Нам потрібні ці протидиверсійні станції Cerebrus. Вони на 600-700 метрів визначають диверсантів. Штук 30 таких станцій нам потрібно».

Також Хомчак повідомив, що для захисту узбережжя потрібно п’ять ракетних комплексів «Нептун», однак він має сумнів, чи будуть на це гроші у Міністерства оборони, і чи впорається виробник з цим замовленням.

Раніше повідомлялось про те, що Генеральна прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо можливих зловживань під час будівництва корветів для потреб ВМС України.