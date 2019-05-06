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    Для охорони кордону на Закарпаття прибули додаткові резерви силовиків

    • Розсилка
    Для охорони кордону на Закарпаття прибули додаткові резерви силовиків

    Прикордонники чи не щодня затримують на Закарпатті контрабандистів або нелегалів

    Держприкордонслужба вживає активні заходи щодо забезпечення надійної охорони кордону.

    Зокрема, створюються мобільні резерви, які у випадку загострення обстановки на тій чи іншій ділянці кордону здатні у найкоротші терміни стабілізувати ситуацію. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

    «На Закарпаття прибули додаткові резерви Держприкордонслужби. Військовослужбовці комендатури швидкого реагування та курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, які базуватимуться у Мукачівському прикордонному загоні, використовуватимуться для збільшення щільності охорони державного кордону. Основні зусилля резервів будуть зосереджені на кордоні з Румунією та Угорщиною, де з покращенням погодних умов у прикордонні особливо активізувалися протиправні елементи, які намагаються незаконно переправляти до сусідніх країн тютюнові вироби», - йдеться у повідомленні.

    Для прикордонних нарядів облаштували місця тривалого несення служби, що значно підвищить оперативність реагування на ті чи інші прояви протиправної діяльності у прикордонні.

    Від початку року тільки на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби «Ділове» при спробі переміщення тютюнової контрабанди прикордонники Мукачівського загону затримали 17 осіб, вилучили майже 57 тисяч пачок сигарет, 2 транспортних засоби та 20 гідрокостюмів, зазначили у Держприкордонслужбі.

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