Для охорони кордону на Закарпаття прибули додаткові резерви силовиків



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Прикордонники чи не щодня затримують на Закарпатті контрабандистів або нелегалів

Держприкордонслужба вживає активні заходи щодо забезпечення надійної охорони кордону.

Зокрема, створюються мобільні резерви, які у випадку загострення обстановки на тій чи іншій ділянці кордону здатні у найкоротші терміни стабілізувати ситуацію. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

«На Закарпаття прибули додаткові резерви Держприкордонслужби. Військовослужбовці комендатури швидкого реагування та курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, які базуватимуться у Мукачівському прикордонному загоні, використовуватимуться для збільшення щільності охорони державного кордону. Основні зусилля резервів будуть зосереджені на кордоні з Румунією та Угорщиною, де з покращенням погодних умов у прикордонні особливо активізувалися протиправні елементи, які намагаються незаконно переправляти до сусідніх країн тютюнові вироби», - йдеться у повідомленні.

Для прикордонних нарядів облаштували місця тривалого несення служби, що значно підвищить оперативність реагування на ті чи інші прояви протиправної діяльності у прикордонні.