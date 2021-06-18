Covid-паспорти: для в'їзду в ЄС щепленим українцям все одно потрібен буде ПЛР-тест

Європейський Союз з 1 липня запроваджує єдиний ковідний паспорт, який вже назвали символом відновлення Шенгену

Тим, хто вакцинувався Covishield, AstraZeneca-SKBio чи CoronaVac, для в’їзду в ЄС все одно треба буде робити свіжий ПЛР-тест

Європейська агенція лікарських засобів (EMA) станом на 18 червня не зареєструвала до використання вакцину AstraZeneca, виготовлену в Індії і Південній Кореї – Covishield і AstraZeneca-SKBio. Про повідомили в ЕМА у відповідь на запит BBC Україна.

«...ні Covishield (Індія), ні AstraZeneca-SKBio (Південна Корея) не мають дозволу на використання у ЄС. Також у списку ЕМА немає китайської вакцини CoronaVac», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, 1 червня ВООЗ внесла CoronaVac у список препаратів для екстреного застосування.

Саме цими трьома препаратами вакцинували і вакцинують українців. Четверта – Comirnaty (Pfizer) є у переліку EMA, тобто дозволена до використання в Євросоюзі.

Для українців це означає те, що коли запустять Covid-сертифікати для подорожей, тим, хто вакцинувався Covishield, AstraZeneca-SKBio чи CoronaVac, для в’їзду в ЄС все одно треба буде робити свіжий ПЛР-тест.

Повна вакцинація буде підставою для в’їзду тільки для тих, кого вакцинували препаратом від Pfizer. Або коли Європейська агенція лікарських засобів зареєструє й інших виробників.

У списку від ЕМА є AstraZeneca, але тільки Vaxzevria, яка виробляється у Великій Британії.

Також є американські Moderna і Johnson&Johnson. Але їх немає в Україні.

Зазначимо, 17 червня у столиці вакцинувалися проти Covid-19 13946 людей. Це рекордний результат за всю вакцинальну кампанію.