Covid-паспорти: для в'їзду в ЄС щепленим українцям все одно потрібен буде ПЛР-тест
Тим, хто вакцинувався Covishield, AstraZeneca-SKBio чи CoronaVac, для в’їзду в ЄС все одно треба буде робити свіжий ПЛР-тест
«...ні Covishield (Індія), ні AstraZeneca-SKBio (Південна Корея) не мають дозволу на використання у ЄС. Також у списку ЕМА немає китайської вакцини CoronaVac», – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, 1 червня ВООЗ внесла CoronaVac у список препаратів для екстреного застосування.
Саме цими трьома препаратами вакцинували і вакцинують українців. Четверта – Comirnaty (Pfizer) є у переліку EMA, тобто дозволена до використання в Євросоюзі.
Для українців це означає те, що коли запустять Covid-сертифікати для подорожей, тим, хто вакцинувався Covishield, AstraZeneca-SKBio чи CoronaVac, для в’їзду в ЄС все одно треба буде робити свіжий ПЛР-тест.
Повна вакцинація буде підставою для в’їзду тільки для тих, кого вакцинували препаратом від Pfizer. Або коли Європейська агенція лікарських засобів зареєструє й інших виробників.
У списку від ЕМА є AstraZeneca, але тільки Vaxzevria, яка виробляється у Великій Британії.
Також є американські Moderna і Johnson&Johnson. Але їх немає в Україні.
Зазначимо, 17 червня у столиці вакцинувалися проти Covid-19 13946 людей. Це рекордний результат за всю вакцинальну кампанію.