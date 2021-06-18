Киянам пояснили, як отримати другу дозу вакцини проти Covid-19

У Центрі вакцинації в Міжнародному виставковому центрі щеплюють лише першою дозою

У Центрі вакцинації в Міжнародному виставковому центрі ревакцинація не проводиться

Мешканці Києва, яких щеплено вакциною Covishield/AstraZeneсa, для ревакцинації мають звернутися до пункту щеплень у заклади охорони здоров’я. У Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті, 15 наразі вакцинують виключно вакциною CoronaVac, тож записуватися для отримання другої дози містянам, які вперше щепилися іншим препаратом, немає сенсу. На цьому наголосили в Департаменті охорони здоров’я.

Як зазначили в Департаменті, є певна кількість людей, вакцинованих Covishield або AstraZeneсa, які приходять до МВЦ з метою ревакцинуватися.

Між тим, таким містянам необхідно записатися до вакцинального пункту, відкритому на базі районних центрів медико-санітарної допомоги. Електронну мапу пунктів щеплень розміщено за посиланням: https://health.kyivcity.gov.ua/content/mappriv.html

Так само необхідно вчинити й тим, хто вакцинувався першою дозою CoronaVac у МВЦ. Для отримання другої дози слід зателефонувати за номером, який вказано у пам’ятці, що видається при щепленні, та записатися на процедуру у медзаклад.

«Увага! Свідоцтво про вакцинацію від гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, може бути підписане лікарем, який надає первинну медичну допомогу і про вибір якого пацієнтом подана відповідна декларація, на підставі відомостей про вакцинацію, що містяться в електронній системі охорони здоров’я (п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.21 № 611). Тож отримати його можливо саме в закладі охорони здоров’я, що надає первинну медичну допомогу», - повідомили у Департаменті охорони здоров’я.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Усі охочі, зареєстровані у «Дії» або записані через сервіс Helsi.me, можуть вакцинуватися в Центрі вакцинації проти Covid-19 17-18 червня. Масову вакцинацію перенесли з вихідних днів на четвер-п'ятницю у зв'язку з майбутніми святами.

Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

17 червня у столиці вакцинувалися проти Covid-19 13946 людей. Це рекордний результат за всю вакцинальну кампанію.