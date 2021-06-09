Масова вакцинація без черг: відкрито попередній запис для киян

Щоб уникнути очікування в черзі, відкрито попередній запис через сервіс Helsi.me на вакцинацію в Міжнародному виставковому центрі

На масову вакцинацію від Covid-19 можна записатися через медичний портал для пацієнтів Helsi.me і не витрачати час у живій черзі. Попередній запис наразі доступний для центру вакцинації в Міжнародному виставковому центрі в Києві, втім невдовзі така можливість може з’явитися і в інших містах. Про це повідомили у Helsi.me.

Як записатися на щеплення від коронавірусу

Потрібно перейти за посиланням на сайт сервісу helsi.me

Вибрати зручну для вас дату і час та відправити заявку.

Отримати смс із підтвердженням деталей запису. Повідомлення потрібно буде показати при вході до МВЦ разом із паспортом та попередньо зареєстрованою заявкою на щеплення у додатку «Дія».

Усі дані про вакцинацію та міжнародне свідоцтво про вакцинацію будуть доступні в електронному кабінеті користувача на сайті, а також у безкоштовному додатку Helsi. У ньому ж надійде нагадування про необхідність введення другої дози.

«Цього тижня попередній запис через сервіс Helsi.me на вакцинацію від коронавірусу доступний лише для жителів Києва, Проте ми сподіваємося, що найближчим часом така можливість з’явиться у жителів інших міст, зокрема: у Львові, Одесі, Тернополі, Дніпрі, Полтаві, Рівному, Ізмаїлі, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях», — зазначив Євген Донець, СЕО Сервісу Helsi.me.

Що важливо знати про вакцинацію

Масова вакцинація проти коронавірусу жителів столиці проводиться у вихідні у Міжнародному виставковому центрі біля станції метро Лівобережна за адресою Броварський проспект, 15.

Щоб отримати щеплення, необхідно мати при собі паспорт і показати реєстрацію на вакцинацію в «Дії». Для швидкого проходження процедури бажано мати підписану декларацію із сімейним лікарем.

Щеплення у центрах вакцинації роблять безкоштовно препаратом CoronaVac. Його вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я.

Дізнатися більше про вакцинацію від COVID-19 можна:

на сайті https://vaccination.covid19.gov.ua/;

за телефоном контакт-центру 0 800 60 20 19.

Де вже відкрилися центри масової вакцинації

Окрім Києва, центри масової вакцинації працюють у містах:

Львові – на базі стадіону «Арена Львів»;

в Одесі – у ТЦ «Мегадом», Fontan Sky Center та на базі ЗОШ «Кримська»;

Тернополі – на базі Центру дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка;

Полтаві – на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Кременчуці Полтавської області – на базі Кременчуцького ліцею № 11 «Гарант»;

Лубнах Полтавської області – на базі кінотеатру «Київська Русь»;

Миргороді Полтавської області – на базі будинку культури Миргородської міської ради;

у Горішніх Плавнях Полтавської області – на базі відокремленого адміністративного підрозділу «Гірничо-збагачувальний комбінат»;

Рівному – на базі обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім. В. Поліщука.

У наступні вихідні відкриються центри масової вакцинації у Броварах і Білій Церкві Київської області.

Нагадаємо, центр вакцинації від коронавірусу розпочав роботу у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті Києва 29 травня.

5-6 червня у столичному Центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, було вакциновано 5048 людей.

Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

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Джерело: Громадське