Столичний центр Covid-вакцинації змінює дні прийому та призупиняє роботу: новий графік

У міжнародному виставковому центрі буде діяти «жива» черга і черга за попереднім записо

На вихідних вакцинації не буде через Трійцю

У столиці перенесли масову вакцинацію від Covid-19 на базі Міжнародного виставкового центру з 19-20 червня на четвер-п'ятницю 17-18 червня в зв'язку з майбутніми святами. Про це «Інтерфакс-Україна» повідомили у пресслужбі медичного порталу Helsi.me

«Масова вакцинація в МВЦ в Києві буде проходити 17 і 18 червня. На вихідних, як передбачалося, вакцинації не буде через офіційні «довгі» вихідні на Трійцю. Тому, щоб не втрачати тиждень, людей будуть вакцинувати в четвер і п'ятницю», – заявили у Helsi.me.

Киянам, котрі раніш записалися в системі на 19-20 червня, запропонують перенести вакцинацію на 17-18 червня або скасувати запис.

Попередній запис буде відкрито на сайті сервісу helsi.me вранці 15 червня, відзначили в сервісі. Для успішної вакцинації з собою потрібно мати паспорт, ІПН, заявку на вакцинацію в сервісі «Дія», смс з деталями запису. У МВЦ буде діяти «жива» черга і черга за попереднім записом.

При цьому вказується, що стан черги відображається в телеграм-каналі helsi.me для того, щоб всі бажаючі могли спланувати свій час і приїхати на вакцинацію. 17-18 червня також буде онлайн-трансляція стану черги в Facebook на сторінці helsi.me.

При цьому заступниця глави КМДА Ганна Старостенко в коментарі агентству пояснила, що вакцинацію перенесли за низкою причин. Щодо скасування вакцинації на вихідні 26 і 27 червня в КМДА повідомлять після 22 червня.

«По-перше, у нас буде три дні вихідних, а ми бачимо, що люди на вихідних стали менше йти вакцинуватися. По-друге, на цих вихідних буде професійний день медика, і ми хочемо дати медикам можливість відпочити. Третя причина – ми хочемо протестувати, як будуть працювати центри вакцинації в будні. Ми обговорювали цей момент з міністром охорони здоров'я і отримали від нього підтримку, адже центри вакцинації в майбутньому повинні працювати щодня...

Ми після вихідних завжди проводимо аналіз, «роботу над помилками», поки складно сказати щодо наступних вихідних. Після свят у вівторок (22 червня) ми більш точно зможемо сказати щодо масової вакцинації на наступних вихідних», – сказала чиновниця.

Раніше стало відомо, що у Києві скасували масову вакцинацію від Covid-19 на базі Міжнародного виставкового центру у вихідні 19-20 і 26-27 червня в зв'язку з майбутніми святами.

Як повідомлялося, у центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, за 12-13 червня вакциновано 6410 людей. Усього від початку масової вакцинації у центрі вакциновано майже 15 тисяч людей.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.