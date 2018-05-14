До Білорусі виїхала машина для доставки в Україну тіла загиблої дитини

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Постраждалим дітям надається уся необхідна медична допомога

До Білорусі виїхав транспорт для доставки в Україну тіла хлопчика, який загинув у дорожньо-транспортній пригоді, в якій постраждала дитяча футбольна команда. Про це написав міністр молоді та спорту Ігор Жданов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«До Білорусі з Сум виїхав спеціальний транспорт для доставки тіла загиблого юного футболіста в Україну. На місце також виїхав керівник апарату з начальником управління охорони здоров’я Сумської ОДА та головним обласним лікарем», - зазначив міністр.

Він також поінформував, що у понеділок зв’язувався з послом України Ігорем Кизимом, який повідомив, що постраждалим дітям надається уся необхідна медична допомога, працює група найкращих лікарів.

«Особисто цим опікується міністр охорони здоров’я Білорусі, за що ми дуже вдячні. Також це питання знаходиться під контролем президента України Петра Порошенка та прем’єр-міністра Володимира Гройсмана», - написав Жданов. Крім того, тимчасово розміщено дітей, які не постраждали в аварії.

«Тимчасово розміщено дітей, які не постраждали. За ними вже прибули батьки, вони очікують на повернення в Україну. З усіма нашими громадянами в тісному контакті працюють працівники українського консульства. На місці координує діяльність консул України у Бресті Анатолій Діденко. За потреби ДСНС України готова відправити медичний літак до Бреста, але наразі низка постраждалих нетранспортабельні», - додав міністр.

Нагадаємо, аварія сталася 13 травня близько 7:00 на 54-му км автодороги Р-98 «Кам'янець-Шерешово-Свислоч», поблизу с. Мартинюки Брестської області.

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