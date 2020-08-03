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    МЗС долучилося до флешмобу щодо захисту жінок від насильства

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    За час акції у світі з'явилося більше 1 млн дописів з гештегом #WomenSupportingWomen - МЗС долучилося до флешмобу щодо захисту жінок від насильства
    За час акції у світі з'явилося більше 1 млн дописів з гештегом #WomenSupportingWomen
    Фото: Міністерство закордонних справ України

    Флешмоб #WomenSupportingWomen набуває все більшої підтримки

    Українські дипломатки взяли участь у флешмобі #WomenSupportingWomen, покликаному привернути увагу до захисту жінок від насильства. Про це повідомляє прес-служба міністерства на сторінці Facebook.

    «Українські дипломатки використали цю можливість, щоб вчергове привернути увагу до розширення прав і можливостей жінок, а також просто подякувати одна одній за підтримку, мотивацію, менторство», – йдеться у повідомленні.

    Як зазначається у повідомленні, ідея флешмобу – солідарність та захист жінок від насильства. Також повідомляється, що ініціювала участь та номінувала інших українських дипломаток перша заступниця міністра Еміне Джапарова.

    Нагадаємо, що флешмоб #WomenSupportingWomen розпочався в Instagram та швидко набув популярності. З цим гештегом з’явилося більше мільйона дописів, серед яких є дописи зірок Дженніфер Еністон, Мілли Йовович, Шарліз Терон, Вікторії Бекхем, Кари Делевінь. У публікаціях з гештегом жінки закликають підтримувати одна одну, піднімають питання розширення прав жінок, захисту від насилля.

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